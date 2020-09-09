Політики все частіше експлуатують болючу тему захисту довкілля, – еколог

Виборчі кампанії в Україні перетворюються на конкурс обіцянок. При цьому до популістських гасел на кшталт підняття зарплати та зниження комуналки політики все частіше експлуатують тему захисту довкілля. Про це в ефірі 24 каналу заявив віцепрезидент "Професійної асоціації екологів" Валентин Щербина.

"Це явище не нове. Cкільки існує виборчий процес, стільки і існує тема маніпуляцій. Політики, як правило, обіцяють підвищити життєвий рівень та рівень безпеки. Оскільки екологічна безпека це частина загальної безпеки населення, то і в цій сфері є і обіцянки, і відвертий непрофесіоналізм, і маніпуляції, які мають підґрунтя – підвищення рівня довіри до політика", – зазначив Щербина.

Тож експерти, напередодні місцевих виборів, закликають українців не піддаватись маніпуляціям. І довіряти вчинкам, а не обіцянкам.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що професійні екологи виступили з закликом до політиків та громадських активістів не використовувати тему екології задля піару чи заробітку, бо наслідки від подібних маніпуляцій для країни будуть катастрофічними.

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