Политические манипуляции на экотематике отвлекают внимание от реальных проблем, – эксперт

Предвыборные манипуляции политиков на тему экологии отвлекают внимание от реальной проблематики защиты окружающей среды. Они являются угрозой для экономического развития страны. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"Мы видим, как много сейчас появилось экспертов, которые одели "зеленый" камуфляж и предлагают очень быстрые решения наболевших годами проблем. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, легких решений в сфере охраны окружающей среды нет. Это должна быть постоянная и системная работа для сохранения качества будущей жизни", – считает Цыганок.

По ее словам, одной из основных манипуляций можно считать мнение о том, что экологи выступают против развития общества и цивилизации. Это не так, поскольку настоящие экологи, а не псевдо-активисты, заинтересованы в устойчивом развитии экономики и государства в целом, по принципам природоохранных технологий. Цыганок отметила, что Международный фонд дикой природы (World Wildlife Fund) неоднократно акцентировал на том, что Украина катастрофически теряет биологическое разнообразие. Но пока тема остается без внимания общественности. Чиновники безнаказанно охотятся в заповедных карпатских лесах на диких животных.

"Издевательски десятилетиями звучат заявления чиновников о штрафах отдельных субъектов хозяйствования. В то же время, этот же чиновник садится в свой многолитровый джип, едет в Карпаты и уничтожает медведя", – отметила глава Профессиональной ассоциации экологов.

Цыганок добавила, что в Украине нет стандартов качества окружающей среды, что играет на руку политикам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук отметил, что предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине эффективно использовать международную финансовую помощь, направленную на развитие экологически дружественных технологий.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, кандидат технических наук, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук считает, что экологическая тематика без качественных научных исследований дает политикам возможности для манипуляций.

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