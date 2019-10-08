Работает на любом топливе: как сэкономить на коммуналке и отопить дом

Установка и эксплуатация твердотопливного котла обойдется дешевле пеллетного и позволит использовать любое топливо для отопления и экономии на коммунальных платежах.

Об этом сообщает издание "Gazeta.ua", которое цитирует интервью жителя города Миргород Полтавской области Станислава Марковца. Мужчина рассказал о своем опыте отопления дома с помощью твердотопливного котла.

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"Когда начал платить за газ тысячами гривен, изменил котел на твердотопливный. Окупился за два сезона. За дровами ездим с кумом, у него свой автобус. Пилю электропилой", - рассказал он.

Мужчина советует, как выбрать твердотопливный котел, в зависимости от потребностей и отапливаемой площади. Также выбирать следует с небольшим запасом, уверен он.

"Мощность рассчитывается по схеме - один киловатт на 10 квадратов отапливаемой площади. Если дом имеет 160 квадратных метров, то мощность котла должна быть не менее 16 киловатт", - отмечает Марковец.

При этом он подчеркивает, что при выборе котла следует обращать внимание на материал, из которого тот сделан. Листовая сталь дешевле, но быстрее разрушается, а вот чугун долговечен, но боится резких перепадов температур. Сам Марковец купил котел, работающий на любом виде топлива.

"На одной загрузке горит 5-6 часов. Как забросил с вечера дрова, то утром еще теплый дух в доме стоит. Пеллетный котел работает дольше, но пеллеты дорогие. Мне не подходит. Котел оборудован автоматикой. Датчики контролируют процесс горения, добавляют или уменьшают мощность, в зависимости от температуры в помещении. Дрова в котле не горят, а тлеют. Выделяется газ сгорает в специальной камере. Благодаря такой технологии коэффициент полезного действия значительно выше. Тепло не вылетает в трубу", - отмечает Марковец.

По его словам, котел должен работать круглый год, чтобы не образовывался разрушительный конденсат. При этом в межсезонье его включают на минимальную мощность, чтобы в доме не было жарко.

"Из-за отключения на стенках котла собирается конденсат, металл разрушается. За год-два придется менять. Если использовать котел в обычном режиме, он может перегреться и поломаться. Чтобы этого не было, я купил теплоаккумулятор, который забирает избыточное тепло, позволяет контролировать температуру, бережет котел от перегрева и конденсата и экономит дрова", - резюмирует мужчина.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о неожиданной пользе пеллет, которые оказались лучше дров в несколько раз.

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