Працює на будь-якому паливі: як заощадити на комуналці та зігріти будинок

Встановлення та експлуатація твердопаливного котла коштуватиме дешевше пелетного й дозволить використовувати будь-яке паливо для опалення та економії на комунальних платежах.

Про це повідомляє видання "Gazeta.ua", яке цитує інтерв'ю жителя міста Миргород Полтавської області Станіслава Марківця. Чоловік розповів про свій досвід обігріву будинку.

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"Коли почав платити за газ тисячі гривень, змінив котел на твердопаливний. Окупився за два сезони. За дровами їздимо з кумом, у нього свій автобус. Пилю електропилкою", – розповідає мешканець Миргорода.

Чоловік радить, як вибрати прилад залежно від потреб та опалювальної площі. Також потрібно закладати невеликий запас, впевнений він.

"Потужність розраховується за схемою – один кіловат на 10 квадратів опалюваної площі. Якщо будинок має 160 квадратних метрів, то потужність – не менше 16 кіловат", – зазначає Марковець.

Водночас він підкреслює, що слід звертати увагу на матеріал. Листова сталь дешевша, але швидше руйнується, коли чавун довговічний, але боїться різких перепадів температур. Сам чоловік придбав котел, що працює на будь-якому виді палива.

"На одному завантаженні горить 5-6 годин. Як закинув з вечора дрова, то вранці ще теплий дух в будинку стоїть. Пелетний котел працює довше, але пелети дорогі. Мене не влаштовує. Котел обладнаний автоматикою. Датчики контролюють процес горіння, додають або зменшують потужність залежно від температури в приміщенні. Дрова не горять, а тліють. Газ, що виділяється, згорає в спеціальній камері. Завдяки такій технології коефіцієнт корисної дії значно вищий. Тепло не вилітає в трубу", – пояснює господар.

За його словами, апарат має працювати весь рік, щоб усередині не утворювалися руйнівні речовини. Водночас в міжсезоння його вмикають на мінімальну потужність, щоб вдома не було спекотно.

"Через відключення котла на його стінках накопичується конденсат, метал руйнується. За рік-два доведеться міняти. А якщо використовувати в звичайному режимі, може перегрітися і вийти з ладу. Щоб цього не було, я купив теплоаккумулятор, який забирає надлишкове тепло, дозволяє контролювати температуру, береже від перегріву і конденсату і економить дрова", – резюмує чоловік.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про несподівану користь пелет, які виявилися кращими, ніж дрова в декілька разів.

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