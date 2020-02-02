Оддесса, Мариуполь и Херсон уйдут под воду: климатолог подтвердила тревожный прогноз

Через 80 лет часть Украины может уйти под воду. Климатические изменения угрожают Херсону, Одессе и Мариуполю.

Этот прогноз подтвердила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью Апострофу.

На вопрос, как она относится к прогнозу, который утверждает, что к 2100 году около миллиона гектаров уйдут под воду из-за повышения уровня мирового океана, Балабух ответила, что считает это реальным фактом. В итоге может затопить Одессу, Мариуполь и Херсон.

"Однозначно уровень мирового океана, а вместе с ним уровень Черного и Азовского моря будут повышаться. Это будет приводить к эрозии береговой линии и подтоплению значительных частей территории Украины. Я думаю, что это реальный факт", - заявила эксперт.

Часть Украины уйдет под воду ecoaction.org.ua

Часть Украины уйдет под воду ecoaction.org.ua

Также она подтвердила, что в Украину через 50 лет могут начать съезжаться беженцы из стран, где глобальное потепление ощущается намного сильнее.

"Действительно, по сравнению с другими странами, Украина может стать той страной, куда будут приезжать климатические беженцы. И по мере того, как процессы изменения климата будут ухудшаться, Украина может стать не только транзитным регионом, через который беженцы попадают в Европу - многие из них останутся и у нас, ведь в Европе также происходит много таких природных катаклизмов", - рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата.

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