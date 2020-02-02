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2 лютого • оновлено в 21:54
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Оддесса, Маріуполь і Херсон підуть під воду: кліматолог підтвердила тривожний прогноз

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Через 80 років частина України може піти під воду. Кліматичні зміни загрожують Херсону, Одесі та Маріуполю.

Цей прогноз підтвердила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв'ю апостроф.

На питання, як вона ставиться до прогнозу, який стверджує, що до 2100 року близько мільйона гектарів підуть під воду через підвищення рівня світового океану, Балабух відповіла, що вважає це реальним фактом. В результаті може затопити Одесу, Маріуполь і Херсон.

"Однозначно рівень світового океану, а разом з ним рівень Чорного і Азовського моря будуть підвищуватися. Це буде призводити до ерозії берегової лінії і підтоплення значних частин території України. Я думаю, що це реальний факт", - заявила експерт.

Частина України піде під воду

Частина України піде під воду

ecoaction.org.ua

Частина України піде під воду

Частина України піде під воду

ecoaction.org.ua

Також вона підтвердила, що в Україні через 50 років можуть почати з'їжджатися біженці з країн, де глобальне потепління відчувається набагато сильніше.

"Дійсно, в порівнянні з іншими країнами, Україна може стати тією країною, куди будуть приїжджати кліматичні біженці. І в міру того, як процеси зміни клімату будуть погіршуватися, Україна може стати не тільки транзитним регіоном, через який біженці потрапляють в Європу - багато хто з них залишаться і у нас, адже в Європі також відбувається багато таких природних катаклізмів ", - розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з подолання наслідків зміни клімату.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Глобальне потепління
Місце
Україна
Тег
потепління
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