Чому Київ задихається у диму: хронологія екологічного лиха

Смог і дим у Києві. У перші дні осені столиця фактично опинилася в ситуації екологічного лиха через пожежі. Спочатку, коли йшлося про поодинокі випадки, ніхто не надавав цьому особливого значення. Але потім, коли пожежі почали спалахувати мало не щодня, стало зрозуміло, що йдеться про серйозну проблему. Жителі столиці та прилеглих населених пунктів почали масово скаржитися на задимлення, запах гару і смогу, на нездужання, головний біль, нудоту і навіть блювоту.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про всі відомі випадки пожеж і проаналізував їхні причини.

Коротка хронологія подій

30 серпня мешканці Голосіївського району столиці поскаржилися на різкий запах гару. За словами місцевих жителів, запах відчувався навіть на двох станціях метро – "Виставковий центр" та "Теремки". Причину прояснили у ДСНС Києва: вранці того дня загорівся полігон будівельного сміття у Голосієві. "Площа пожежі становила близько 1000 кв. м. Горіння було поверхневим. О 09:00 пожежу ліквідували", – повідомили у пресслужбі відомства.

Дарницький район Києва огорнув дим Facebook Αλέξανδρος τόμος

6 вересня у Києві мікрорайон Позняки затягнуло чорним димом. Він частково поширився ще на два райони столиці – Осокорки та Харківський. Місцеві жителі припустили, що причиною міг бути викид на сміттєспалювальному заводі "Енергія". Одна з груп у Facebook повідомила про те, що нібито була зафіксована підвищена концентрація сірководню в повітрі.

Проте заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що причина задимлення в іншому: на вулиці Колекторній трапилася невелика пожежа торфу, яка була ліквідована о 9-й ранку. "Саме з цим і пов'язана задимленість над мікрорайоном Позняки та прилеглими територіями. Робота заводу "Енергія" не є причиною", – наголосив він.

Задимлені Позняки ГолосUA

9 вересня загорілося звалище біля села Трипілля Обухівського району Київської області. Місто Обухів опинилося в димовому полоні, люди скаржилися на те, що їм важко дихати. У ДСНС Київської області підтвердили: на території стихійного несанкціонованого звалища виникла пожежа на площі близько 1 гектара.

Задимлений Обухів Facebook Олег Валерійович

10 вересня у Києві спалахнули відразу чотири пожежі, через що дим накрив кілька районів столиці – Борщагівку, Відрадний і Солом'янку.

У Києві жителі зчинили паніку через завісу диму Facebook Юрій Лисенко

Перша пожежа спалахнула в районі станції метро "Олімпійська", за адресою Велика Васильківська, 65. "Займання трапилося в гаражах із поширенням на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі, що припарковані поруч", – повідомили у ДСНС.

Пожежа в районі метро "Олімпійська"

Друга пожежа спалахнула в одному з кіосків на проспекті Перемоги і поширилася на сусідні МАФи. ДСНС спрацювали оперативно, і вже через 20 хвилин після повідомлення про пожежу вона була погашена.

У Києві спалахнули МАФи Київ Оперативний

Третя пожежа спалахнула на вулиці Бакинській. Очевидці повідомили про величезний стовпі диму, що виходить з вікна однієї з квартир на верхньому поверсі.

І, нарешті, в той нещасливий день розгорілася масштабна пожежа у лісовій зоні. Займання трапилося поблизу станції метро "Лісова". Вогонь охопив сотні квадратних метрів. Щоб запобігти поширенню вогню, працівникам лісового господарства довелося проривати траншеї.

Пожежа у районі метро "Лісова" ТСН

День 11 вересня був відзначений черговою пожежею – цього разу в місті Українка на Київщині. "Сьогодні вже можна відчинити вікно, а до цього дві ночі не було чим дихати, ми не могли спати", – розповіла OBOZREVATEL місцева жителька Ольга Нос. Вона сказала, що не зверталася по медичну допомогу, незважаючи на те, що "дитину нудило". На нудоту скаржилися й інші жителі міста, деякі з них викликали лікаря, повідомила вона.

"Люди зверталися до мене телефоном. Телефон просто обірвали – за два дні подзвонили дуже багато людей", – повідомила OBOZREVATEL завідувачка Української амбулаторії загальної практики сімейної медицини Алла Шкіль. За словами медика, люди скаржилися на кашель, головний біль, блювоту.

12 вересня кияни виявили під Києвом нелегальний завод із видобутку рідкого палива, який регулярно "постачав" у столицю неприємні запахи і смог. "Там стоять величезні печі, навколо купи перероблених горілих шин, також величезна кількість сажі. Вона під ногами, ноги просто в ній потопають. Ще більші баки з уже видобутим паливом. Сморід, кіптява і сажа", – написала у своєму Facebook Інна Олейниченко.

Кияни виявили нелегальний завод з видобутку рідкого палива Facebook Інна Олейниченко

13 вересня журналіст OBOZREVATEL Анна Молчанова поділилася власними враженнями від "екоциду" у Дніпровському районі Києва. "Те, що відбувається зараз у Києві, інакше як екоцидом не назву. Третю ніч – дикий сморід (гар, хімія). Виснажливий головний біль і сьогодні вже набряк горла. Довелося робити укол, сильна алергічна реакція", – написала вона у своєму Facebook.

У чому причина масових пожеж? По-літньому спекотна погода, відсутність дощів, підпільні виробництва, людська недбалість у поводженні з вогнем чи навмисні підпали?

Наведемо низку озвучених версій.

"Пожежники, які працюють на місці, не виключають, що це міг бути підпал", – розповіла OBOZREVATEL жителька міста Українка Ольга Нос.

"Неприємний запах у місті може бути і через масове загоряння сухої трави та спалювання сільськогосподарської рослинності у присадибних господарствах. Погода у столиці практично безвітряна, тому продукти горіння застоюються. Це типова ситуація для цієї пори року", – зазначили у ДСНС.

"Причинами пожеж могли стати недопалки, які кинули в суху траву, непогашене багаття, навіть скло, яке в сонячну і суху погоду може працювати як лінза і підпалювати сухе листя", – заявив у коментарі OBOZREVATEL еколог Володимир Борейко.

Що робити?

"Суха погода закінчиться, і масові пожежі припиняться. Вони виникають там, де є сухий ліс. Спека сприяє поширенню вогнища. Поки що єдиний спосіб захиститися від негативного впливу на здоров'я – виїхати з епіцентру вогнища", – вважає Борейко.

Таку саму ідею озвучила і лікар з міста Українка Алла Шкіль: найкращий спосіб пережити небезпечний період – на певний час змінити місце проживання.

Коли і як зупиниться ця "вогненно-димова" хвиля? OBOZREVATEL стежить за розвитком подій.

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