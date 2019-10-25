Mazda показала свій перший електрокар з унікальною структурою корпусу

Компанія Mazda на 46-му Токійському шоу в 2019 році показала електромобіль MX-30, задні двері якого відкриваються проти руху.

Про це повідомляє Motor1. Видання зазначає, що передні двері електрокара розкриваються на 82 градуси, задні – на 80.

Mazda MX-30 motor1.com

MX-30 працює на літій-іонному акумуляторі потужністю 35,5 кВт з запасом ходу на 200 км, який заряджається до 80% за 40 хвилин. Усередині електромобіль прикрашений панелями з коркового дерева і обладнаний додатковим сенсорним екраном для клімат-контролю.

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

У MX-30 працює система безпеки, яка вимкне подачу енергії, якщо машина з чимось зіткнеться. Акумулятор укритий жароміцним матеріалом, встановлений в жорсткій рамі і має систему охолодження.

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Нова модель з'явиться в продажу в Японії в другій половині 2020 року. Також її продаватимуть у США і Європі, але точні дати та ціни поки невідомі.

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як шведський стартап Unity анонсував старт продажів свого одномісного електрокара, який при стартовій ціні в $19 600 стане одним з найдешевших електромобілів в світі.

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