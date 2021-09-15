Британская ведущая расплакалась в прямом эфире, рассказывая об изменениях климата. Видео

Ведущая прогноза погоды на утреннем шоу "Доброе утро, Британия" Лаура Тобин расплакалась в прямом эфире. Такие эмоции у нее вызвала ситуация с глобальным потеплением.

Видео опубликовали на своей странице в Twitter Good Morning Britain. Они призывают осознавать реальность и работать вместе на благо планеты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Журналисты снимали сюжет со Свальбарда, полярного архипелага в Северном Ледовитом океане. Они выясняли, как таяние местных ледников может повлиять на погоду в Великобритании.

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"Мы приехали сюда, потому что ледники в Свальбарде нагреваются сильнее, чем где-либо на Земле. Это очень влияет на климат в мире. Нам нужен лед, чтобы охлаждать планету", – говорила Лаура.

Ведущая заплакала, когда рассказывала о своей маленькой дочери, с которой они не виделись 6 дней на момент съемок. Девочка нарисовала белых медведей, и Лаура показала рисунок в прямом эфире. Таким образом они хотели привлечь внимание к вымиранию животных из-за изменений климата.

Телеведущая призывает мир объединиться, а не тыкать пальцем друг на друга.

"Нам нужно осознать реальность, чтобы прекратить вредить окружающей среде. Тогда, когда наши дети подрастут, они еще смогут увидеть белых медведей", - сказала Лаура со слезами на глазах.

Ранее OBOZREVATEL писал об отчете по глобальному потеплению, который напугал генсека ООН.