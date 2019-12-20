Грета Тунберг влаштувала новий протест: що трапилося. Фото

Шведська екоактивістка Грета Тунберг знову почала проводити пікети перед будівлею парламенту в центрі Стокгольма.

Про це вона написала в Instagram. Раніше активістка повернулася з Мадрида, де відбувалася 25-та кліматична конференція ООН.

"70-й тиждень шкільних страйків. Стокгольм!" – написала Грета в соціальних мережах. Разом із повідомленням активістка показала фотографію, на якій вона стоїть біля мосту коло будівлі риксдагу з плакатом "Шкільний страйк на користь клімату".

Грета Тунберг dailymail.co.uk

Згодом стало відомо, що до дівчини приєдналися інші молоді однодумці з плакатами і транспарантами. Сама активістка впевнена, що її приклад наслідуватимуть інші люди.

"Люди – це соціальні тварини, ми наслідуємо одне одного. Якщо почати діяти так, немов вибухнула якась криза, то до цього підключаться й інші", – повідомляє ТАСС.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про подорож Тунберг у Європу із США на 14-метровому вітрильному катамарані La Vagabonde.

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