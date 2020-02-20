McDonald’s и Starbucks перейдут на "умные" стаканчики с датчиками слежения

В США компании McDonald’s и Starbucks начнут в своих заведениях тестировать многоразовые пластиковые стаканчики с метками для отслеживания.

Об этом сообщает Bloomberg. Представители концернов отметили, что ежегодно используют миллиарды стаканчиков и таким образом планируют решить проблему отходов.

architect-engineering.cz

Стаканчики, которые собираются использовать во время эксперимента, изготовлены из пластика и оснащены особыми метками и QR-кодами для отслеживания. McDonald’s и Starbucks разрабатывали такие стаканчики на протяжении двух лет в рамках проекта NextGen Cup Challenge, основная идея которого заключается в создании системы, в которой стаканчики будут использовать повторно.

В кофейне в Сан-Франциско будут тестироваться разработки стартапа Muuse — чашки с QR-кодом. Покупатели должны будут сканировать код каждый раз, когда берут стаканчик в кофейне и выбрасывают его.

В Пало-Альто кофейни будут использовать чашки с метками для отслеживания. После использования стаканчики необходимо будет сдать в специальные пункты сбора, установленные по всему городу.

McDonald’s и Starbucks предстоит протестировать процесс сбора, очистки, перераспределения и цифрового отслеживания стаканчиков. Кофейни смогут контролировать показатели повторного использования и состояние посуды.

По задумке авторов проекта цифровое отслеживание поможет определить точки, в которых покупатели не возвращают стаканчики – в таких районах компании установят больше пунктов для сбора.

Ранее OBOZREVATEL писал, что экологи призывают отказаться от использования одноразовых стаканчиков для кофе, которые являются причиной загрязнения атмосферы выбросами СО2 и токсичны для здоровья людей.

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