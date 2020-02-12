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12 февраля • обновлено в 17:22
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/ Экология

В Канаде начали особым образом избавляться от кофейных стаканчиков

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Руководство канадской провинции Британская Колумбия запустило пилотный проект по сбору и переработке кофейных стаканчиков, которые называют существенной угрозой для экологии.

В рамках проекта в Ванкувере установят специальные автоматы, которые позволят тщательно разделить использованные стаканчики на составляющие, сообщает CBC. Таким образом авторы проекта хотят предотвратить попадание миллионов стаканчиков на городские свалки.

В Канаде начали особым образом избавляться от кофейных стаканчиков

www.cbc.ca

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"Каждый год жители Ванкувера выбрасывают порядка 2,6 млн чашек в неделю. Их главной проблемой является наличие сторонних загрязнений, которые затрудняют переработку. Наличие жидкостей, крышки, или мусора внутри препятствует рециркуляции, из-за чего стаканчики попадают на мусорные полигоны", – отмечает издание.

Для того, чтобы справиться с проблемой, было принято решение установить специальные автоматы с инструкциями, как правильно утилизировать стаканчики. Благодаря этому использованная тара должна быть разделена на основные "фракции": крышка, пленка внутри стакана, трубочки и прочее.

"Мы подумали, что если сможем придумать специальную систему сортировки, то у нас получится предотвратить рост мусора на свалках. Сейчас основная проблема заключается в том, что у нас в принципе отсутствует единый стандарт для кофейных стаканчиков", – сообщил президент и исполнительный директор некоммерческой компании Return-It Аллен Лэнгдон.

В дальнейшем собранные кофейные стаканчики будут изучены для того, чтобы определить единую программу переработки и утилизации. Итоговой целью шестимесячного проекта является создание долгосрочной программы устойчивой рециркуляции использованных стаканчиков, утверждают авторы проекта.

Ранее OBOZREVATEL писал, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкую ситуацию после того, как попытался выпить кофе из одноразового пластикового стаканчика.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz Экология Утилизация мусора
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