McDonald's і Starbucks перейдуть на "розумні" стаканчики з датчиками стеження

У США компанії McDonald's і Starbucks почнуть в своїх закладах тестувати багаторазові пластикові стаканчики з мітками для відстеження.

Про це повідомляє Bloomberg. Представники концернів відзначили, що щорічно використовують мільярди стаканчиків і таким чином планують вирішити проблему відходів.

architect-engineering.cz

Стаканчики, які збираються використовувати під час експерименту, виготовлено з пластику і оснащено спеціальними мітками і QR-кодами для відстеження. McDonald's і Starbucks розробляли такі стаканчики протягом двох років в рамках проекту NextGen Cup Challenge, основна ідея якого полягає в створенні системи для повторного використання стаканчиів.

У кав'ярні в Сан-Франциско будуть тестуватися розробки стартапу Muuse - чашки з QR-кодом. Покупці повинні будуть сканувати код кожного разу, коли беруть стаканчик в кав'ярні і викидають його.

У Пало-Альто кав'ярні будуть використовувати чашки з мітками для відстеження. Після використання стаканчики необхідно буде здати в спеціальні пункти збору, встановлені по всьому місту.

McDonald's і Starbucks належить протестувати процес збору, очищення, перерозподілу і цифрового відстеження стаканчиків. Кав'ярні зможуть контролювати показники повторного використання і стан посуду.

За задумом авторів проекту цифрове відстеження допоможе визначити точки, в яких покупці не повертають стаканчики – в таких районах компанії встановлять більше пунктів для збору.

Раніше OBOZREVATEL писав, що екологи закликають відмовитися від використання одноразових стаканчиків для кави, які є причиною забруднення атмосфери викидами СО2 і токсичні для здоров'я людей.

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