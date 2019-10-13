Днепр "загибается": ученые забили тревогу из-за состояния реки

Река Днепр практически потеряла способность к самоочищению.

Об этом заявили в Черкасском областном гидрометцентре, передает dzvin.media. В 3-м квартале года из Кременчугского водохранилища отобрали 36 проб воды, в которых определили более 30 показателей, характеризующих ее качество.

Выяснилось, что фенолы превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК) в 3-6 раз, а концентрации тяжелых металлов (медь, цинк, марганец, железо) в 1,4 - 5 раз.

Показатели по химическому потреблению кислорода, которые в 2,3 раза превышают допустимую норму, свидетельствуют о загрязнении воды органическими веществами.

Такие показатели связаны с тем, что в реку ежегодно сбрасывается большое количество сточных загрязненных вод: промышленных, сельскохозяйственных и бытовых. Из-за этого Днепр, по словам ученых, фактически потерял способность к самоочищению.

Днепр planetofdream

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее река Днепр в Киеве оказалась в катастрофическом состоянии из-за огромного количества химикатов и растений.

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