Дніпро "загинається": вчені забили тривогу через стан річки

Річка Дніпро практично втратила здатність до самоочищення.

Про це заявили в Черкаському обласному гідрометцентрі, передає dzvin.media. У 3-му кварталі року з Кременчуцького водосховища відібрали 36 проб води, в яких визначили понад 30 показників, що характеризують її якість.

З'ясувалося, що феноли перевищують гранично-допустимі концентрації (ГДК) в 3-6 разів, а концентрації важких металів (мідь, цинк, марганець, залізо) в 1,4 - 5 разів.

Показники по хімічному вжитку кисню, які в 2,3 рази перевищують допустиму норму, свідчать про забруднення води органічними речовинами.

Такі показники пов'язані з тим, що в річку щорічно скидається велика кількість стічних забруднених вод: промислових, сільськогосподарських і побутових. Через це Дніпро, за словами вчених, фактично втратив здатність до самоочищення.

Дніпро planetofdream

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше річка Дніпро в Києві опинилася в катастрофічному стані через величезну кількість хімікатів і рослин.

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