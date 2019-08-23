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/ Біоенергетика

Зі сміття: в Британії авіакомпанії зважилися на радикальний крок

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Компанії Shell, British Airways і Velocys хочуть побудувати перший у Європі великий завод з виробництва реактивного палива з побутових і комерційних відходів.

На частку авіації припадає близько 2,5% світових викидів вуглекислого газу, пише World News-Monitor. Але за прогнозами, вона буде рости разом зі збільшенням авіаперевезень. А як відомо, країни прагнуть обмежити викиди для уповільнення зміни клімату.

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Заради зменшення викидів авіакомпанії переходять на біопаливо

Заради зменшення викидів авіакомпанії переходять на біопаливо

Так, British Airways, Shell і Velocys направили місцевій владі Північно-Східного Линкольншира заявку на дозвіл побудувати завод на їх території. Вони планують використовувати для виробництва біопалива побутове та комерційне сміття, який в іншому випадку опиниться на звалищах або сміттєспалювальних заводах. Біологічне авіапаливо буде виділяти приблизно на 70% менше парникових газів у порівнянні з викопним аналогом.

Три компанії вже вклали в проект 8,8 млн доларів. Уряд Великобританії вніс близько 0,5 млн коштів для фінансування будівництва, яке створить 130 постійних робочих місць. Рішення ради Линкольнширу очікують до кінця листопаду.

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Авіаційна галузь прагне скоротити викиди парникових газів на 50% до 2050 року в порівнянні з 2005 роком. Використання біопалива з низьким вмістом вуглецю – важливий крок для досягнення цієї мети.

Технологія "Waste-to-energy" (енергія з відходів) широко використовуються в енергетичному секторі – побутові, харчові і біовідходи, спалюються для вироблення електроенергії.

Як раніше писав OBOZREVATEL, німецька авіакомпанія Lufthansa запускає сайт, на якому клієнти зможуть купувати екологічне паливо для літаків. Таким чином пасажири зможуть заплатити за зменшення екологічно шкідливих викидів СО2 від польоту.

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Теми
Життя в стилі еко Кінець світу Світла енергія
Місце
Великобританія
Тег
Green Oboz
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Nemo Александр
Nemo Александр
Британии самолеты решились на радикальный шаг. Они, эти самолёты сами решились? Даже пилотов не спросили? А как они прокомментировали свое решение? Обоз, сегодня, конечно, праздник, пятница, но начинать бухать с утра как-то не комильфо!!!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Nemo Александр, зачем им пилоты? Собрались три самолёта за рюмкой чая и между дела всё спокойно порешали и отправили отчёт обозу.
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