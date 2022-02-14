Умный лабрадор, который занимается йогой вместе с хозяйкой, стале звездой сети. Вирусное видео

Талантливый лабрадор по кличке Магнус из Нью-Йорка занимается йогой со своей хозяйкой. У собаки есть своя страница в Instagram, на которую подписано 336 тыс. пользователей, там часто появляется уникальный контент, приводящий сеть в восторг.

В частности, видео шести поз йоги, которые исполняет животное, настолько впечатляет, что его уже просмотрели более 2,7 миллиона раз в TikTok (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Магнуса называют собакой-терапевтом, хотя изначально он должен был стать служебным псом. Животное утешает детей и взрослых в больнице, а также является "тренером" йоги для собак.

Видео дня

Самый вирусный ролик под названием "Вы пробовали "Догу"?" начинается с того, что Магнус и его хозяйка раскатывают по полу синие коврики для йоги. Затем пара ложится на карематы и вытягивается. Магнус выглядит на удивление спокойно. Он сидит, упираясь лапами в колени своей хозяйки, пока она наклоняется к нему.

Затем, стоя на четвереньках, поднимает и опускает зад. В пятой позе пара сидит на ягодицах и кладет руки и лапы вместе. Заканчивая занятия они оба лежат на спине.

"Мы включаем Магнуса во все аспекты нашей жизни, включая отработку. Мы называем это "Дога". Удивительно видеть, как Магнус может связать воедино различные навыки, которым я научила его, чтобы овладеть совершенно новыми способностями", – сказано в подписи к видео.

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