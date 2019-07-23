Теннис, текстиль и растения: сеть озадачил тест для определения уровня IQ

В сети набирает популярность тест из трех математических вопросов для определения уровня IQ.

Его придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик еще в 2005 году, но вирусным он стал лишь в 2019-м, написал Life.

Вопросы звучат так:

Теннисный мяч и ракетка вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза, а на покрытие всего пруда уходит 48 дней. Сколько нужно времени, чтобы они покрыли половину пруда?

Тест

По словам Фредерика, этот тест проходило три тысячи студентов Гарвардского и Йельского университетов, но лишь 17% участников дали правильные ответы.

Автор отметил, для решения задач необходимо "подавить" ответы, которые первыми приходят в голову, — 10 центов, 100 минут и 24 дня — все они неправильные.

Правильные ответы: 5 центов, 5 минут и 47 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Twitter разгорелись настоящие споры вокруг новой математической задачи. Задача состояла в том, чтобы вычислить 230-220x0,5 и написать ответ.

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