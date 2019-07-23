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Теніс, текстиль і рослини: мережу спантеличив тест для визначення рівня IQ

1.4т Читати матеріал російською

У мережі набирає популярність тест, який складається з трьох математичних запитань, для визначення рівня IQ.

Його вигадав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік ще в 2005 році, але вірусним він став лише у 2019-му, написав Life.

Питання звучать так:

  • Тенісний м'яч і ракетка разом коштують 1,10 долара. Ракетка дорожча м'яча на 1 долар. Скільки коштує м'яч?

  • П'яти машинам текстильної фабрики потрібно п'ять хвилин, щоб виготовити п'ять речей. За скільки хвилин 100 машин виготовлять 100 речей?

  • У ставку росте латаття. Кожен день його кількість збільшується вдвічі, а на покриття усього ставка потрібно 48 днів. Скільки треба часу, щоб вони покрили половину ставка?

Тест

Тест

За словами Фредеріка, цей тест проходило три тисячі студентів Гарвардського і Єльського університетів, але лише 17% учасників дали правильні відповіді.

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Автор зазначив, для вирішення завдань необхідно "придушити" відповіді, які першими спадають на думку, — 10 центів, 100 хвилин і 24 дні — всі вони неправильні.

Правильні відповіді: 5 центів, 5 хвилин і 47 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Twitter розгорілися справжні суперечки навколо нової математичної задачі. Завдання полягало в тому, щоб обчислити 230-220x0,5 і написати відповідь.

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