Реакция собаки на дельфина покорила пользователей в сети. Видео
Главными героями забавных видео в сети зачастую становятся именно животные. На этот раз пользователей удивил ролик, на котором собака познакомилась с дельфином в море. Он подплыл очень близко, и хозяйка пса успела запечатлеть этот момент.
Так, можно заметить, как в воде плавал дельфин. Он подплыл почти к самому берегу. В этот момент к нему подбежала собака, после чего дельфин отплыл чуть подальше. Об этом пишет издание Daily Paws (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).
Однако через несколько секунд дельфин вновь вернулся к собаке, чтобы рассмотреть ее поближе. Хозяйка четвероногого по кличке Патрик отметила, что дельфин успел прикоснуться к питомцу.
Но на этом сюрпризы не закончились. Позднее появился еще один дельфин, который также был не против поиграть в такую игру.
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