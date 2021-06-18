Реакция собаки на дельфина покорила пользователей в сети. Видео

Главными героями забавных видео в сети зачастую становятся именно животные. На этот раз пользователей удивил ролик, на котором собака познакомилась с дельфином в море. Он подплыл очень близко, и хозяйка пса успела запечатлеть этот момент.

Так, можно заметить, как в воде плавал дельфин. Он подплыл почти к самому берегу. В этот момент к нему подбежала собака, после чего дельфин отплыл чуть подальше. Об этом пишет издание Daily Paws (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

Однако через несколько секунд дельфин вновь вернулся к собаке, чтобы рассмотреть ее поближе. Хозяйка четвероногого по кличке Патрик отметила, что дельфин успел прикоснуться к питомцу.

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Но на этом сюрпризы не закончились. Позднее появился еще один дельфин, который также был не против поиграть в такую игру.

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