Мама подготовила для дочери сюрприз на день рождения, но такой реакции не ожидал никто. Фото

Бретт Макферсон решила пригласить на день рождения своей шестилетней дочери аниматора в костюме снежного человека, однако сюрприз лишь напугал маленьких гостей. Люди отреагировали криком и слезами на приход мифического монстра.

Загадочный персонаж появился на вечеринке в балетной пачке бирюзового цвета и в тон к нему была подобрана пышная заколка. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам мамы именинницы, это должно было стать забавной идеей, а превратилось в полный хаос. На опубликованных фото видно, что как только снежный человек появляется на территории дома, дети тут же начинают громко кричать и разбегаться по разным сторонам. Таким образом они пытались "спрятаться от монстра".

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Только после того, как взрослые поприветствовали яркого героя и начали его обнимать, дети перестали бояться.

"Снежный человек пришел с воздушными шарами, бантом и в балетной пачке, поэтому я подумала: "О, это будет мило и весело". Однако дети все же не хотят, чтобы "монстр" к ним возвращался", – рассказала Бретт подробнее.

"Я так сильно смеялась, когда увидела это. Лучшая идея для вечеринки по случаю дня рождения!", "У меня травма из-за такого подарка", "Дети никогда не забудут этот день рождения", – написали пользователи в комментариях.

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