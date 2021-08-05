В сети новый тренд: люди замораживают мед. Видео

Пользователи TikTok замораживают мед в бутылке, чтобы потом съесть его как конфету. Этот тренд с каждым днем становится все популярнее, ведь люди продолжают публиковать ролики с "необычным летним десертом".

На сегодняшний день почти 630 миллионов человек использовали хэштег замороженного меда в популярной социальной сети. Об этом пишет издание Unilad (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Один из пользователей TikTok решил "усовершенствовать" данную тенденцию и добавил в мед еще один продукт – кукурузный сироп.

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И пока одни восхищаются необычным трендом в виде замороженного меда, другие выступают категорически против. Несмотря на довольно аппетитный вид, люди назвали замороженный мед "отвратительным".

Неизвестно, откуда возникла эта тенденция и почему она стала популярной, но диетолог Кристин Киркпатрик из клиники Кливленда предупредила, что употребление такого большого количества сахара может быть чрезвычайно вредным для огранизма. На 100 грамм меда приходится примерно 82 граммов сахара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стрижка с ярким названием вулфкат имеет все шансы стать одним из главных трендов этого года. В популярной социальной сети TikTok видеоролики с хэштегом #wolfcut набрали более 300 миллионов просмотров.