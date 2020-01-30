Кенгуру пожал руку мужу Аллы Пугачевой: видео

Шоумен Максим Галкин поделился интересным видео, на котором заметно, как он пообщался с кенгуру.

В своем Instagram-аккаунте муж Аллы Пугачевой опубликовал видеозапись, где он кормит сумчатого с руки.

"Как у тебя дела?" – спросил Галкин у животного.

После этого показан кадр, как кенгуру с целью более удобного принятия пищи, положил лапу на руку артиста, что визуально очень похоже на рукопожатие.

Как сообщалось ранее, Максим Галкин поделился впечатлениями от концерта в стране, которую не посещал последние 15 лет.

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