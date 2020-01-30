Кенгуру потиснув руку чоловікові Алли Пугачової: відео

Шоумен Максим Галкін поділився цікавим відео, на якому видно, як він поспілкувався з кенгуру.

У своєму Instagram-акаунті чоловік Алли Пугачової опублікував відеозапис, де він годує сумчатого з руки.

"Як у тебе справи?" – запитав Галкін у тварини.

Після цього показаний кадр, як кенгуру з метою більш зручного прийняття їжі, поклав лапу на руку артиста, що візуально дуже схоже на рукостискання.

Як повідомлялося раніше, Максим Галкін поділився враженнями від концерту в країні, яку не відвідував останні 15 років.

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