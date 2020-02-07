Гарік Харламов показав ганебну ситуацію з "Люсею" з "Давай одружимося"

Актор комедійного жанру Гарік Харламов в черговий раз висміяв один з фрагментів програми "Давай одружимося".

У своєму Instagram-акаунті резидент Comedy Club продемонстрував відео, в якому чоловік, якому дружина не дозволяє спілкуватися з дитиною, переплутав її ім'я.

"Так, Люся, якщо не будеш мені давати з дитиною спілкуватися ... я йду з цією історією в програму" Людина і закон "на Першому каналі, Гузєєва допоможе", - порадила йому ведуча програми "Давай одружимося" Лариса Гузєєва.

У відповідь гість передачі звернувся до дружини.

"Люся, якщо не будеш давати спілкуватися з дитиною, я піду далі, і ти це знаєш", - сказав він.

На питання Рози Сябитової про те, чи звуть дружину Люсею, він відповів, що її звуть Олена.

В кінці фрагмента Харламов вмонтував відео з одного з фільмів, де натовп людей прикладаює руку до обличчя, символізуючи, таким чином, реакцію на невдалий вислів.

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