Фитнес-модель показала фото с танцами на шесте, но фанаты отвлеклись на собаку

Известная бразильская фитнес-модель Грациана Барбоза решила похвастаться перед своей аудиторией невероятной растяжкой, опубликовав новое фото. Но внимание пользователей привлекло совсем не это, и даже не откровенный купальник девушки. Больше всего они оценили породистую собаку, которая сидела в этот момент на руках у хозяйки.

Соответствующая публикация появилась на странице спортсменки в Instagram. Она была запечатлена в кадре в сдельном купальнике серого цвета, который обнажил ее интимные линии загара (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также на ней была ярко-красная обувь и насыщенный макияж. Волосы собраны в небрежный хвост.

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"Проходя мимо с этим маленьким ребенком, просто хочу сказать, что я очень им горжусь! Сегодня мой любимец впервые спустился по лестнице", – говорится в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях отметили, что пес выглядит очень милым и веселым на фото.

Коротко о знаменитости:

Грациана Барбоза – бразильская фитнес-модель и танцовщица карнавала. Она переехала из своего родного города Кампо-Гранде в Рио-де-Жанейро в возрасте 16 лет, чтобы поступить на юридический факультет. Девушка столкнулась с финансовыми трудностями и начала работать танцовщицей. В конце 2008 года начала модельную карьеру.

Ранее реакция собаки на диету покорила пользователей. Пес по имени Тоби с нетерпением ждал, когда хозяин наполнит миску вкусным кормом, однако этого не произошло. И реакция питомца стала вирусной в интернете.

Также OBOZREVATEL писал о том, что видео с котом-массажистом стало вирусным в сети. Домашний питомец решил не терять времени зря и обучиться массажу. И пока по телевизору показывали мастер-класс, он принялся отрабатывать движения на пледе.