Звезда TikTok с лишним весом ответила хейтерам, что считает себя идеальной. Видео

Пользователь TikTok Элла Доннелли заявила, что ей надоело, когда говорят, что она "неплохо выглядит как для девушки в весе". Сама же она считает свою внешность и вес идеальными.

Элла в своем недавнем видеообращении сказала, что не намерена больше слушать подобные высказывания в свой адрес. Об этом пишет издание Mirror (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я умоляю людей перестать говорить мне, что у меня красивое лицо для толстой девушки. Что, черт возьми, это вообще означает? Знаешь, я поняла, что, вероятно, просто идеальна" – произнесла девушка.

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По всей видимости, неприятные насмешки не расстраивают Эллу. В ответ на критику в свой адрес она гордо выставляет напоказ свою фигуру в ярких и довольно пикантных нарядях.

Однако есть и те, кто встал на защиту девушки, заявляя, что каждый имеет право выглядеть так, как ему того хочется.

"Совершенно верно! Мы любим уверенную в себе королеву", "Я здесь для всех размеров, особенно для больших", – написали поклонники Эллы.

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