Чим запам'ятався 2020 рік, що минає: топ-10 мемів

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Приколи
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Чим запам'ятався 2020 рік, що минає: топ-10 мемів

2020-й став роком, що найбільше запам'ятався яскравими та незабутніми подіями. Так, за цей час у соціальних мережах з'явилося безліч мемів, які пов'язані з конкретними випадками і є найпопулярнішими по сьогоднішній день.

Так, 2020-й рік добігає кінця і OBOZREVATEL вирішив зробити добірку відомих мемів, які поширювалися в мережі. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Статуї моаї

  • Статуї моаї з острову Пасхи показують вираз "кам'яне обличчя". У 2020 році меми саме з моаї позначають нерозуміння того, що відбувається.

Статуї моаї
Мем з моаї
Мем 2020-го року зі статуєю моаї
Листівки з WhatsApp

  • У популярному додатку WhatsApp існують вітальні листівки, які цьогоріч стали настільки популярними, що з них навіть роблять меми. Так, вони відомими такими написами як "З Днем плити", "З Днем народження чіпсів" і багатьма іншими.

Листівки з WhatsApp
Мем з листівки WhatsApp
Мем "З днем енергетика"
"Ты чево наделал"

  • Цьогоріч героєм одних з найпопулярніших мемів став кіт, який нібито розсипається через всі події, що відбуваються в житті.

Мем "Ты чево наделал"
Мем 2020-го року "Ты чево наделал"
Популярний мем "Ты чево наделал"
Танцюючі носії трун

  • У соціальних мережах часто можна зустріти відео, в якому темношкірі чоловіки з Гани під музику несуть труну, і водночас танцюють. Так, вони стали яскравими героями для мемів 2020-го року.

Мем з танцюючими носіями трун
Мем з темношкірими носіями трун
Мем з темношкірими чоловіками з Гани
Мем-мен

  • Це 3D-голова, яка використовується як логотип на сторінці Facebook "Special meme fresh". Спочатку мем-мен використовували для картинок про те, як люди стежать за здоров'ям, а пізніше з ним почали створювати меми з написами "Преступнеца", "Манашка" і багатьма іншими.

Мем-мен "Преступнеца"
Мем-мен "Касметолаг"
Мем-мен "Интилектуал"
"Наташа, мы все уронили"

  • Головними героями цих мемів стали коти, які нібито звертаються з неприємними новинами з самого ранку.

Мем "Наташа, мы все уронили"
Мем з котами "Наташа, мы все уронили"
Популярний мем з котами і ім'ям Наташа
Коронавірус

  • Звичайно ж найзначнішою подією 2020-го року стала пандемія коронавірусу. У соціальних мережах почали поширювати величезну кількість мемів на цю тему, більшість із них досить саркастичні.

Мем про коронавірус
Популярні меми про коронавірус у 2020 році
Мем про COVID-19
Доге і Чімс

  • Цей мем відомий великим накачаним сіба-іну Доге і маленьким псом тієї ж породи по кличці Чімс. Раніше вони існували окремо, але цьогоріч їх вирішили використовувати в мемах як порівняння.

Мем з Доге і Чімсом
Як виглядає мем з Доге і Чімсом
Популярні меми з Доге і Чімсом
Хом'як, що стежить

  • Меми з хом'яком, що стежить, популярні і по сьогоднішній день. У них тварина нібито стежить за тими, хто і чим займається під час пандемії, як проходять пресконференції в режимі самоізоляції і т.д.

Мем з хом'яком, що стежить
Популярний мем 2020-го року з хом'яком, що стежить
Відомий мем з хом'яком, що стежить
Жорстокість 2020-го

  • Рік, що минає, для багатьох став переломним, який приніс в життя кожного безліч нелегких подій. Тому в мережі часто можна побачити меми про жорстокість і безжалісність 2020-го року.

Мем про жорстокість 2020-го року
Мем про 2020 рік
Смішний мем про 2020 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо 10 анекдотів про коронавірус, над якими сміються українці.

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