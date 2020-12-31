Чим запам'ятався 2020 рік, що минає: топ-10 мемів

2020-й став роком, що найбільше запам'ятався яскравими та незабутніми подіями. Так, за цей час у соціальних мережах з'явилося безліч мемів, які пов'язані з конкретними випадками і є найпопулярнішими по сьогоднішній день.

Так, 2020-й рік добігає кінця і OBOZREVATEL вирішив зробити добірку відомих мемів, які поширювалися в мережі. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Статуї моаї з острову Пасхи показують вираз "кам'яне обличчя". У 2020 році меми саме з моаї позначають нерозуміння того, що відбувається.

У популярному додатку WhatsApp існують вітальні листівки, які цьогоріч стали настільки популярними, що з них навіть роблять меми. Так, вони відомими такими написами як "З Днем плити", "З Днем народження чіпсів" і багатьма іншими.

Цьогоріч героєм одних з найпопулярніших мемів став кіт, який нібито розсипається через всі події, що відбуваються в житті.

У соціальних мережах часто можна зустріти відео, в якому темношкірі чоловіки з Гани під музику несуть труну, і водночас танцюють. Так, вони стали яскравими героями для мемів 2020-го року.

Це 3D-голова, яка використовується як логотип на сторінці Facebook "Special meme fresh". Спочатку мем-мен використовували для картинок про те, як люди стежать за здоров'ям, а пізніше з ним почали створювати меми з написами "Преступнеца", "Манашка" і багатьма іншими.

Головними героями цих мемів стали коти, які нібито звертаються з неприємними новинами з самого ранку.

Звичайно ж найзначнішою подією 2020-го року стала пандемія коронавірусу. У соціальних мережах почали поширювати величезну кількість мемів на цю тему, більшість із них досить саркастичні.

Цей мем відомий великим накачаним сіба-іну Доге і маленьким псом тієї ж породи по кличці Чімс. Раніше вони існували окремо, але цьогоріч їх вирішили використовувати в мемах як порівняння.

Меми з хом'яком, що стежить, популярні і по сьогоднішній день. У них тварина нібито стежить за тими, хто і чим займається під час пандемії, як проходять пресконференції в режимі самоізоляції і т.д.

Рік, що минає, для багатьох став переломним, який приніс в життя кожного безліч нелегких подій. Тому в мережі часто можна побачити меми про жорстокість і безжалісність 2020-го року.

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