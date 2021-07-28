Блогерша из старой женщины превратилась в модель: видео стало вирусным в сети

Российская блогерша Валерия Воронина опубликовала в социальной сети ролик, на котором продемонстрировала поразительную трансформацию. В одно мгновение из неухоженной женщины с желтыми зубами и растрепанными волосами она превратилась в гламурную модель.

Видео с кардинальным перевоплощением посмотрело более 31,2 млн человек. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Однако, в то время как одни были впечатлены невероятной трансформацией, другие заявили, что в самом начале ролика был другой человек, или что Валерия до неузнаваемости отредактировала свое лицо "до", чтобы оно выглядело иначе.

Видео дня

"Вот почему я не доверяю женщинам", "Это не тот человек, потому что посмотрите на нос", "Нет, я не верю в это", "Это один и тот же человек. Об этом можно судить по нижнему ряду зубов. Потрясающий грим", – написали люди в комментариях под видео.

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Напомним, 37-летняя женщина Джессика Алвес, которая потратила более 650 тысяч фунтов стерлингов на внешность куклы Кена, решилась на операцию по уменьшению желудка. По ее словам, это поспособствует похудению.

Алвес объяснила, что теперь у нее осталось всего 20 процентов желудка после операции на желудочном рукаве в Турции. На такой смелый шаг она пошла после того, как ей стало трудно сбросить вес после бесчисленного количества пластических операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 42-летний профессиональный рестлер и суперзвезда World Wrestling Entertainment Гэбриэль Тафт решился на смену пола. Он сообщил, что с 5 февраля этого года у него началась совершенно новая жизнь. Именно в тот день Тафт выложил снимок, на котором вместо мужчины уже позировала женщина с длинными волосами и ярким макияжем.