Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 28 января
Как говорят в народе, любовь – это когда не спрашивают, куда деваются деньги.
Веселые приколы, шутки и анекдоты – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
– Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.
– Как будете платить, наличными или картой?
– Здоровьем.
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На экскурсии:
– Скажите, а почему у генерала на этом памятнике такая странная поза?
– Понимаете, запланировали статую с конем, но на него потом не хватило денег.
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– Мама, откуда я взялся?
– Вот и мы с отцом думаем – откуда ты взялся на нашу голову!
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Во время утренней пробежки у меня очень напряженное лицо. Со стороны это выглядит, будто у меня инфаркт, но я сам решил добраться до больницы.
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Два друга:
– Я через окно вчера видел, как твоя жена целуется с соседом. Прими меры.
На следующий день:
– Ну что, принял меры?
– Да, повесил шторки, ни черта ты теперь не увидишь.
***
– Сынок, беги в ближайший магазин и купи пузырь.
– А что такое пузырь?
– Да, ты прав. Возьми два.
***
Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, что он не ворует.
***
– Папа, а почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
– Они – как наши депутаты: воспитывают детей за границей, а объедаться и гадить прилетают сюда.
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Объявление: "Ищу парня крепкого телосложения, приятной внешности, волевого и целеустремленного... для общей обработки огорода".
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– Абрам, вы столько лет живете с женой, но до сих пор ходите, держась за руки.
– Потому что только я ее отпущу – она сразу же пойдет тратить деньги.
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Жена является домой под утро. Муж трясет часами перед ней и кричит. Жена:
– Убери часы, мой отец перед матерью вообще календарем махал – и ничего!
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Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку анекдотов о пятнице: ничто не может так испортить пятницу, как рабочая суббота.