Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 27 января
Анекдот дня: "Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. А затем пришла соседка со сковородой и наплевала на все нормы международного права".
Веселые шутки и приколы за 27 января – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
– Можно я займу дворец Путина, если все от него отказываются?
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– Мам, пап, я хочу жить одна. – Мы рады за тебя, дочка. – Ваши вещи я уже собрала.
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Хорошо мечтать об отпуске... Но еще лучше мечтать о нем в нефтяной компании.
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Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Надежда Петровна уже 20 лет числится в международном розыске.
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О чем может рассказать классный журнал: если двойки по горизонтали, то дурак – ученик, по вертикали – учитель.
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– Твоя жена у нас. Мы сообщим, когда и где оставить сумку с сотней тысяч долларов. Иначе она умрет.
– Сейчас три часа ночи, моя жена спит рядом со мной. Но утром давайте с вами спишемся, тема интересная.
***
– Лева, за что тебе дали 15 суток?
– Бросал лебедям хлеб.
– И что тут противозаконного?
– Это произошло на "Лебедином озере" в Театре оперы и балета.
***
– Дорогой, я нашла твою заначку, и откуда такие деньги?
– Я собирал тебе на подарок.
– И что можно купить на эти жалкие копейки?
***
– Сара, что ты будешь делать, если муж тебе изменит?
– Изменю ему дважды.
– А если он изменит дважды?
– Изменю четыре раза.
– А если он изменит четыре раза?
– Брошу. Зачем мне муж, который делает из меня распутную женщину?
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее задача для третьего класса, опубликованная в сети, сбила с толку украинских пользователей.