Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 27 января

Анекдот дня: "Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. А затем пришла соседка со сковородой и наплевала на все нормы международного права".

Веселые шутки и приколы за 27 января – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

– Можно я займу дворец Путина, если все от него отказываются?

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– Мам, пап, я хочу жить одна. – Мы рады за тебя, дочка. – Ваши вещи я уже собрала.

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Хорошо мечтать об отпуске... Но еще лучше мечтать о нем в нефтяной компании.

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Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Надежда Петровна уже 20 лет числится в международном розыске.

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Анекдот про кота Pinterest

О чем может рассказать классный журнал: если двойки по горизонтали, то дурак – ученик, по вертикали – учитель.

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– Твоя жена у нас. Мы сообщим, когда и где оставить сумку с сотней тысяч долларов. Иначе она умрет.

– Сейчас три часа ночи, моя жена спит рядом со мной. Но утром давайте с вами спишемся, тема интересная.

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Прикол про кота Pinterest

– Лева, за что тебе дали 15 суток?

– Бросал лебедям хлеб.

– И что тут противозаконного?

– Это произошло на "Лебедином озере" в Театре оперы и балета.

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– Дорогой, я нашла твою заначку, и откуда такие деньги?

– Я собирал тебе на подарок.

– И что можно купить на эти жалкие копейки?

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Анекдот про работу Pinterest

– Сара, что ты будешь делать, если муж тебе изменит?

– Изменю ему дважды.

– А если он изменит дважды?

– Изменю четыре раза.

– А если он изменит четыре раза?

– Брошу. Зачем мне муж, который делает из меня распутную женщину?

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее задача для третьего класса, опубликованная в сети, сбила с толку украинских пользователей.