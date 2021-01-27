Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 27 січня

Анекдот дня: "Прийшов п'яний сусід і попросив політичного притулку. А потім прийшла сусідка зі сковородою і наплювала на всі норми міжнародного права".

Веселі жарти та приколи за 27 січня – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

– Можна я займу палац Путіна, якщо всі від нього відмовляються?

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– Мамо, тату, я хочу жити одна. – Ми раді за тебе, доню. – Ваші речі я вже зібрала.

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Добре мріяти про відпустку... Але ще краще мріяти про неї в нафтовій компанії.

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Гарного бухгалтера знайти важко, тому Надія Петрівна вже 20 років перебуває в міжнародному розшуку.

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Анекдот про кота Pinterest

Про що може розповісти класний журнал: якщо двійки по горизонталі, то дурень – учень, по вертикалі – учитель.

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– Твоя дружина в нас. Ми повідомимо, коли та де залишити сумку з сотнею тисяч доларів. Інакше вона помре.

– Зараз третя година ночі, моя дружина спить поряд зі мною. Але вранці давайте з вами спишемся, тема цікава.

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Прикол про кота Pinterest

– Льово, за що тобі дали 15 діб?

– Кидав лебедям хліб.

– І що тут протизаконного?

– Це сталося на "Лебединому озері" в Театрі опери та балету.

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– Дорогий, я знайшла твою заначку, і звідки такі гроші?

– Я збирав тобі на подарунок.

– І що можна купити на ці жалюгідні копійки?

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Анекдот про роботу Pinterest

– Саро, що ти будеш робити, якщо чоловік тобі зрадить?

– Зраджу йому двічі.

– А якщо він зрадить двічі?

– Зраджу чотири рази.

– А якщо він зрадить чотири рази?

– Кину. Навіщо мені чоловік, який робить з мене розпусну жінку?

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше задача для третього класу, опублікована в мережі, збила з пантелику українських користувачів.