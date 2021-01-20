Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 20 января

Анекдот дня: Трамп заявил, что мечтает видеть Байдена в тюрьме, на что тот ответил, что не собирается его навещать.

Актуальные приколы и шутки – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

Трамп – первый в мире человек, у которого есть коды запуска ядерных ракет, но нет доступа к своим аккаунтам в социальных сетях.

***

– Пап, скажи, все сказки начинаются со слов "Жили-были"?

– Нет, сынок. Лучшие сказки начинаются со слов "Если вы проголосуете за меня на выборах..."

***

Прикол про отношения "Жарти українською" / Facebook

Каждая женщина мечтает, чтобы муж мог угадывать ее желания, но при этом не умел читать ее мысли.

***

Трамп звонит Байдену. Секретарь – Байдену:

– Трамп на проводе.

– Глупец! Зачем вешаться, мог бы и застрелиться.

***

Судья – подсудимому:

– У вас зарплата 10 тысяч гривен, а вы построили себе дом за 10 миллионов долларов. Как вы это объясните?

– Дайте время подумать.

– Восемь лет хватит?

***

Шутка о моде "Жарти українською" / Facebook

К продавцу на базаре подходит женщина и просит взвесить пакет. Продавец взвешивает:

– Здесь ровно один килограмм двести граммов. А что там у вас?

– Два килограмма мяса, которые я купила у вас 15 минут назад.

***

– Дональд, помогите мне снять санкции.

– Владимир, а зачем же вы их надели?

***

Учительница спрашивает на уроке Вовочку:

– Ты знаешь цифры?

– Да, меня папа научил.

– Что идет после тройки?

– Четверка.

– А после семерки?

– Восьмерка.

– А после десятки?

– Валет.

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал анекдоты и приколы о художниках: решил испытать себя в роли художника: сижу без денег и пью.