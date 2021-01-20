Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 20 января
Анекдот дня: Трамп заявил, что мечтает видеть Байдена в тюрьме, на что тот ответил, что не собирается его навещать.
Актуальные приколы и шутки – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Трамп – первый в мире человек, у которого есть коды запуска ядерных ракет, но нет доступа к своим аккаунтам в социальных сетях.
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– Пап, скажи, все сказки начинаются со слов "Жили-были"?
– Нет, сынок. Лучшие сказки начинаются со слов "Если вы проголосуете за меня на выборах..."
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Каждая женщина мечтает, чтобы муж мог угадывать ее желания, но при этом не умел читать ее мысли.
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Трамп звонит Байдену. Секретарь – Байдену:
– Трамп на проводе.
– Глупец! Зачем вешаться, мог бы и застрелиться.
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Судья – подсудимому:
– У вас зарплата 10 тысяч гривен, а вы построили себе дом за 10 миллионов долларов. Как вы это объясните?
– Дайте время подумать.
– Восемь лет хватит?
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К продавцу на базаре подходит женщина и просит взвесить пакет. Продавец взвешивает:
– Здесь ровно один килограмм двести граммов. А что там у вас?
– Два килограмма мяса, которые я купила у вас 15 минут назад.
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– Дональд, помогите мне снять санкции.
– Владимир, а зачем же вы их надели?
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Учительница спрашивает на уроке Вовочку:
– Ты знаешь цифры?
– Да, меня папа научил.
– Что идет после тройки?
– Четверка.
– А после семерки?
– Восьмерка.
– А после десятки?
– Валет.
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