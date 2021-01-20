Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 20 січня

Анекдот дня: Трамп заявив, що мріє бачити Байдена у в'язниці, на що той відповів, що не збирається його відвідувати.

Актуальні приколи та жарти – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

Трамп – перша у світі людина, у якої є коди запуску ядерних ракет, але немає доступу до своїх акаунтів у соціальних мережах.

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– Тату, скажи, всі казки починаються зі слів "Жили собі"?

– Ні, синку. Найкращі казки починаються зі слів "Якщо ви проголосуєте за мене на виборах..."

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Прикол про стосунки "Жарти українською" / Facebook

Кожна жінка мріє, щоб чоловік умів вгадувати її бажання, але при цьому не вмів читати її думки.

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Трамп телефонує Байдену. Секретарка – Байдену:

– Трамп на дроті.

– Дурень! Нащо вішатися, міг би й застрелитися.

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Суддя – підсудному:

– У вас зарплата 10 тисяч гривень, а ви побудували собі дім за 10 мільйонів доларів. Як ви це поясните?

– Дайте час подумати.

– Вісім років вистачить?

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Жарт про моду "Жарти українською" / Facebook

До продавця на базарі підходить жінка та просить зважити пакет. Продавець зважує:

– Тут рівно один кілограм двісті грамів. А що там у вас?

– Два кілограми м'яса, які я купила у вас 15 хвилин тому.

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– Дональде, допоможіть мені зняти санкції.

– Володимире, а навіщо ж ви їх вдягнули?

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Учителька запитує на уроці Вовочку:

– Ти знаєш цифри?

– Так, мене тато навчив.

– Що йде після трійки?

– Четвірка.

– А після сімки?

– Вісімка.

– А після десятки?

– Валет.

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Раніше OBOZREVATEL публікував анекдоти та приколи про художників: вирішив випробувати себе в ролі художника: сиджу без грошей і п'ю.