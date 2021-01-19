Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 19 января

Анекдот дня: оперуполномоченный Кравченко в рамках спецзадания переоделся нищими и сел у церкви просить милостыню. А уже на следующий день он уволился из МВД.

Веселые шутки и приколы за 19 января – далее в подборке OBOZREVATEL.

Муж возвращается дома, а жена в постели.

– Чего лежишь?

– Что-то сердце схватило.

Выходит в другую комнату, а там сын.

– Ты почему здесь?

– Там дядя Боря в шкафу прячется.

Муж возвращается, открывает шкаф.

– Боря, ты с ума сошел? У меня жена умирает, а ты с сыном в прятки играешь.

***

– Куда ты так спешишь?

– Муж пришел с работы, надо супружеский долг исполнить.

– Вот это страсти у вас!

– О чем ты? Зарплату надо срочно забрать.

***

Однажды решил пошутить и в резюме, в строке "достоинства" написал: "Отсутствует совесть". И сразу же стали предлагать та-а-а-акие должности.

***

В купе поезда врывается пограничник:

– Оружие, наркотики, алкоголь?

Женщина с верхней полки:

– Спасибо! Но лучше чашечку кофе!

***

Пьяный муж возвращается домой в три часа ночи. В прихожей падает, раздается страшный грохот. Из комнаты выбегают перепуганные жена и дети.

Муж:

– Что, без папочки заснуть не можете?

***

– Скажите, а когда вы заинтересовались парашютным спортом?

– Честно говоря, когда увидел, что горит и второй двигатель.

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку анекдотов, приколов и шуток о диетах и похудении: зашел на кухню ночью воды попить, а там супруга худеет.