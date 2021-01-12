Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 12 января
Народная примета: у невезучих людей бутерброд падает вниз маслом, а у везучих – икрой.
Подборка актуальных приколов, шуток и анекдотов – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Мужчина на базаре выбирает волнистого попугайчика.
– Эти попугайчики будут щебетать? А разговаривать?
– Мужчина, вы женаты?
– Конечно!
– И что, вам мало?
***
Из всех подписок на месяц мне хотелось бы как-то отписаться от квартплаты.
***
– Представляешь, моя жена такая везучая: то сережки золотые найдет, то цепочку, то колечко. А я за всю жизнь только трусы под кроватью нашел, и то они мне велики.
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– Фима, вы знаете, что такое старость?
– Это когда девочки по вызову едут к тебе на машине с красным крестом.
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Абрам устанавливал антенну на крыше и внезапно сорвался. Пролетая мимо своего окна, кричит: – Сара, мне на обед тарелку не ставь.
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Смотришь на гонорары певцов и спортсменов и понимаешь, что главные уроки в школе – физкультура и музыка.
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– Уважаемый, вы узнаете человека, похитившего ваш автомобиль?
– После слов его адвоката я не уверен, что у меня был автомобиль.
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Первоклассник 1 сентября возвращается домой из школы и возмущается:
– Вы меня обманули! Говорили, "первый класс", а там даже не "эконом". Кресла твердые, столы из ДСП, аниматор одна, и та какая-то нервная.
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