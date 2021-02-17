Анекдоты дня: шутки, приколы и мемы о зиме

Анна Паскевич Приколы 15:30, 17.02.2021

Акция года: после четырех пережитых месяцев зимы пятый – в подарок.

Веселые приколы, анекдоты, мемы о зиме и не только – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты и мемы дня

Зимой ждешь, когда придет весна, а весной – когда наконец уйдет зима.

***

Сегодня поздравляла свекровь, сказала, что желаю ей всего того, что она мне, и еще вдвойне. Так у нее почему-то глаз задергался.

***

Анекдот про мужа и жену
"Жарти українською" / Facebook

Африканец после учебы в Украине возвращается домой, на родину. Там его обступили соплеменники, спрашивают: – Ну, как тебе зима на севере? – Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. Но та, что со снегом, – это просто ужас какой-то…

***

У зимы есть один большой минус. Минус двадцать.

***

Прикол про снег
"Жарти українською" / Facebook

– Вы такая красивая! Где же тот мелкий дефект, о котором вы писали в объявлении?

– Пока в школе, но скоро вернется.

***

Когда Наташа поскользнулась, у нее вырвался краткое содержание всей ее жизни.

***

– Рабинович, у вас алиби есть?

– А что это такое?

– Ну, вас видел кто-нибудь в момент убийства?

– Слава Богу, нет.

***

Мем с котом
BipBap.ru

Самые пьющие страны по статистике: зимой – Россия, летом – Турция и Египет.

***

Зиму перезимовали. Теперь осталось перезимовать весну.

***

Анекдот о кумовьях
"Жарти українською" / Facebook

– Неважно выглядишь, что с тобой?

– Да вот, недавно купил таблетки от желания курить.

– И как, желание пропало?

– Да! Курю теперь без всякого желания.

***

Особенно тяжело пережить зиму бабушкам. Никакой телевизор не заменит им родную лавочку у подъезда.

***

Мем о семье
trinixy.ru

Парень познакомился с красивой девушкой. Приходят к ней домой, на пороге встречает мать.

Парень:

– Я хочу просить руки вашей дочери. Она красива, как шедевр художника.

Мать:

– Эй, Рубенс, хватит спать, иди с будущим зятем знакомиться.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области мужчина солгал об убийстве, чтобы заставить полицию расчищать снег на дороге. За ложный вызов ему грозит штраф от 51 до 119 гривен.

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