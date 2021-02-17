Анекдоты дня: шутки, приколы и мемы о зиме
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Веселые приколы, анекдоты, мемы о зиме и не только – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты и мемы дня
Зимой ждешь, когда придет весна, а весной – когда наконец уйдет зима.
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Сегодня поздравляла свекровь, сказала, что желаю ей всего того, что она мне, и еще вдвойне. Так у нее почему-то глаз задергался.
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Африканец после учебы в Украине возвращается домой, на родину. Там его обступили соплеменники, спрашивают: – Ну, как тебе зима на севере? – Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. Но та, что со снегом, – это просто ужас какой-то…
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У зимы есть один большой минус. Минус двадцать.
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– Вы такая красивая! Где же тот мелкий дефект, о котором вы писали в объявлении?
– Пока в школе, но скоро вернется.
***
Когда Наташа поскользнулась, у нее вырвался краткое содержание всей ее жизни.
***
– Рабинович, у вас алиби есть?
– А что это такое?
– Ну, вас видел кто-нибудь в момент убийства?
– Слава Богу, нет.
***
Самые пьющие страны по статистике: зимой – Россия, летом – Турция и Египет.
***
Зиму перезимовали. Теперь осталось перезимовать весну.
***
– Неважно выглядишь, что с тобой?
– Да вот, недавно купил таблетки от желания курить.
– И как, желание пропало?
– Да! Курю теперь без всякого желания.
***
Особенно тяжело пережить зиму бабушкам. Никакой телевизор не заменит им родную лавочку у подъезда.
***
Парень познакомился с красивой девушкой. Приходят к ней домой, на пороге встречает мать.
Парень:
– Я хочу просить руки вашей дочери. Она красива, как шедевр художника.
Мать:
– Эй, Рубенс, хватит спать, иди с будущим зятем знакомиться.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области мужчина солгал об убийстве, чтобы заставить полицию расчищать снег на дороге. За ложный вызов ему грозит штраф от 51 до 119 гривен.