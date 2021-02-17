Анекдоти дня: жарти, приколи і меми про зиму
Акція року: після чотирьох пережитих місяців зими п'ятий – у подарунок.
Веселі приколи, анекдоти, меми про зиму й не тільки – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти та меми дня
Узимку чекаєш, коли прийде весна, а навесні – коли нарешті піде зима.
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Сьогодні вітала свекруху, сказала, що бажаю їй всього того, що вона мені, та ще подвійно. Так у неї чомусь око засмикалося.
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Африканець після навчання в Україні повертається додому, на батьківщину. Там його обступили одноплемінники, запитують: – Ну, як тобі зима на півночі? – Та, що з травою і листям, ще терпимо. Але та, що зі снігом, – це просто жах якийсь...
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У зими є один великий мінус. Мінус двадцять.
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– Ви така гарна! Де ж той дрібний дефект, про який ви писали в оголошенні?
– Поки в школі, але скоро повернеться.
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Коли Наталя посковзнулася, в неї вирвався короткий зміст всього її життя.
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– Рабінович, у вас алібі є?
– А що це таке?
– Ну, вас бачив хтось у момент вбивства?
– Слава Богу, ні.
***
Країни, що найбільше п'ють, за статистикою: взимку – Росія, влітку – Туреччина і Єгипет.
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Зиму перезимували. Тепер залишилося перезимувати весну.
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– Неважливий вигляд маєш, що з тобою?
– Та ось, нещодавно купив таблетки від бажання курити.
– І як, бажання пропало?
– Так! Палю тепер без усякого бажання.
***
Особливо важко пережити зиму бабусям. Жодний телевізор не замінить їм рідну лавочку біля під'їзду.
***
Хлопець познайомився з гарною дівчиною. Приходять до неї додому, на порозі зустрічає мати.
Хлопець:
– Я хочу просити руки вашої доньки. Вона гарна, як шедевр художника.
Мати:
– Гей, Рубенс, годі спати, йди з майбутнім зятем знайомитися.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області чоловік збрехав про вбивство, щоб змусити поліцію розчищати сніг на дорозі. За хибний виклик йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.