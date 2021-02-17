Анекдоти дня: жарти, приколи і меми про зиму

Акція року: після чотирьох пережитих місяців зими п'ятий – у подарунок.

Веселі приколи, анекдоти, меми про зиму й не тільки – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти та меми дня

Узимку чекаєш, коли прийде весна, а навесні – коли нарешті піде зима.

***

Сьогодні вітала свекруху, сказала, що бажаю їй всього того, що вона мені, та ще подвійно. Так у неї чомусь око засмикалося.

***

Анекдот про чоловіка і дружину "Жарти українською" / Facebook

Африканець після навчання в Україні повертається додому, на батьківщину. Там його обступили одноплемінники, запитують: – Ну, як тобі зима на півночі? – Та, що з травою і листям, ще терпимо. Але та, що зі снігом, – це просто жах якийсь...

***

У зими є один великий мінус. Мінус двадцять.

***

Прикол про сніг "Жарти українською" / Facebook

– Ви така гарна! Де ж той дрібний дефект, про який ви писали в оголошенні?

– Поки в школі, але скоро повернеться.

***

Коли Наталя посковзнулася, в неї вирвався короткий зміст всього її життя.

***

– Рабінович, у вас алібі є?

– А що це таке?

– Ну, вас бачив хтось у момент вбивства?

– Слава Богу, ні.

***

Мем з котом BipBap.ru

Країни, що найбільше п'ють, за статистикою: взимку – Росія, влітку – Туреччина і Єгипет.

***

Зиму перезимували. Тепер залишилося перезимувати весну.

***

Анекдот про кумів "Жарти українською" / Facebook

– Неважливий вигляд маєш, що з тобою?

– Та ось, нещодавно купив таблетки від бажання курити.

– І як, бажання пропало?

– Так! Палю тепер без усякого бажання.

***

Особливо важко пережити зиму бабусям. Жодний телевізор не замінить їм рідну лавочку біля під'їзду.

***

Мем про родину trinixy.ru

Хлопець познайомився з гарною дівчиною. Приходять до неї додому, на порозі зустрічає мати.

Хлопець:

– Я хочу просити руки вашої доньки. Вона гарна, як шедевр художника.

Мати:

– Гей, Рубенс, годі спати, йди з майбутнім зятем знайомитися.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області чоловік збрехав про вбивство, щоб змусити поліцію розчищати сніг на дорозі. За хибний виклик йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.