Анекдоты дня: самые смешные шутки и приколы за 24 декабря
Анекдот дня: никогда не замечали, что женское обещание "Выхожу через пять минут" равнозначно мужскому "Еще пять минут и я дома"?
Самые смешные приколы и шутки за 24 декабря – в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Муж говорит, что между нами пропала искра. Купила электрошокер. Очнется – спрошу еще раз.
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Нищий просит у Бога:
– Господи, сделай так, чтобы я видел 100 гривен на дороге и не хотел бы их поднимать.
Бог подумал и наградил его радикулитом.
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Отец, который рассказывал сыну сказку на ночь, настолько хотел спать, что колобка еще до встречи с зайцем сбил грузовик.
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Дедушки и бабушки, которые плохо себя вели весь год, получат от Деда Мороза внуков на все зимние праздники.
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Секретарша спрашивает у начальника:
– Почему ваша супруга на меня так подозрительно смотрит?
– Потому что она сама когда-то была моей секретаршей.
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Мужчина дарит своей жене шубу.
– Дорогой, это же кролик, мне в ней будет холодно зимой.
– Ничего, кролик всю жизнь в ней ходил и не замерз.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стало вирусным видео о том, как открыть зеленку, не испачкав руки. Ролик опубликовали на YouTube.