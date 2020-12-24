Анекдоти дня: найсмішніші жарти та приколи за 24 грудня

Анекдот дня: ніколи не помічали, що жіноча обіцянка "Виходжу через п'ять хвилин" рівнозначна чоловічій "Ще п'ять хвилин і я вдома"?

Найсмішніші приколи і жарти за 24 грудня – у добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

Чоловік каже, що між нами зникла іскра. Купила електрошокер. Отямиться – спитаю ще раз.

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Жебрак просить у Бога:

– Господи, зроби так, щоб я бачив 100 гривень на дорозі та не хотів би їх піднімати.

Бог подумав і нагородив його радикулітом.

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Прикол про сніг Pinterest

Батько, який розповідав синові казку на ніч, настільки хотів спати, що колобка ще до зустрічі з зайцем збила вантажівка.

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Дідусі й бабусі, які погано поводилися весь рік, отримають від Діда Мороза онуків на всі зимові свята.

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Прикол про зиму demotos.ru

Секретарка запитує в начальника:

– Чому ваша дружина на мене так підозріло дивиться?

– Тому що вона сама колись була моєю секретаркою.

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Чоловік дарує своїй дружині шубу.

– Дорогий, це ж кролик, мені в ній буде холодно взимку.

– Нічого, кролик все життя в ній ходив і не замерз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі стало вірусним відео про те, як відкрити зеленку, не забруднивши руки. Ролик опублікували на YouTube.