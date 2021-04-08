Анекдоты дня: приколы и мемы за 8 апреля
Вроде бы все образовалось: карьеру сделал, ипотеку выплатил, автомобиль купил, деньги на Таиланд насобирал, но тут раз – и 80 лет.
Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 8 апреля.
Анекдоты и мемы дня
– Дорогой, меня остановил гаишник. Что делать?
– Дай ему трубку!
– Слушай, выпиши ей запрет водить на полгода, я тебя потом отблагодарю.
– Дорогая, я обо всем договорился, подписывай протокол!
***
Свекровь приходит к невестке. Провела пальцем по мебели и, показывая пыль, говорит:
– Какая поговорка есть на этот случай? (намекая, что чистота – залог здоровья).
Невестка, недолго думая:
– Свинья везде грязь найдет.
***
Задача жены – тратить столько, чтобы мужу не хватало на любовницу.
***
Рабинович пришел к раввину:
– Ребе, у меня произошла большая неприятность. Справа и слева от моего магазинчика открылись два больших супермаркета. Что мне делать?
– Не стоит так переживать. Напиши над своей дверью огромными буквами "вход".
***
У боксера спрашивают:
– Вы верите в силу талисманов?
– Если бы не верил, то в перчатки подковы бы не ставил.
***
Купил лекарство. Читаю в инструкции о побочных эффектах: сонливость, бессонница, шум в ушах, боль в глазах, нервозность, судороги, рвота, диарея, гастрит, запор, боль в голове. Сижу и думаю – может, ну его, этот насморк.
***
Два одноклассника вспоминают друзей:
– Как там Вася?
– На каторгу попал!
– Как на каторгу?
– Женился, а у тещи – огород на три гектара!
***
– Девушка, вы же только час назад позвонили и сказали, что у вас только бампер помят? А тут, вижу, и капот, и двери, и стекло, и фары разбиты!
– Да я просто пока доехала…
***
Гадалка говорит мужчине:
– Вы отец троих детей.
– Нет, ошибаетесь, у меня четверо детей.
– Нет, это вы ошибаетесь.
***
Гаишник – водителю:
– Вы пьян. Видите, трубка зеленеет?
– Ваша трубка, очевидно, сломалась, проверьте на моей жене!
У жены трубка тоже зеленеет.
– Не может быть, проверьте у моего сына!
Трубка зеленеет и у сына. Гаишник:
– Вы правы, извините, проезжайте дальше, пожалуйста.
Водитель – жене:
– Вот видишь, а ты говорила: парню не наливай!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании провели исследование, которое установило, что каждый пятый мужчина предпочитает женщин моложе минимум на пять лет.