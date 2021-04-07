Анекдоты дня: приколы и мемы за 7 апреля
Как же быстро летит время! Юношеская глупость еще не выветрилась, а старческий маразм уже наступил.
Актуальные приколы, анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 7 апреля.
Анекдоты и мемы дня
– Моня, у вас есть минутка поговорить о смысле жизни?
– Нет.
– Тогда пойдем коротким путем. Хотите выпить?
***
Одесса. Редактор газеты воспитывает журналистов на "планерке":
– Ну, сколько можно употреблять слово "местный"? Местные власти, местное начальство, местное руководство. Лучше указывать название города.
На следующий день в разделе "Городская хроника" он прочел: "Пострадавшего в аварии доставили в больницу, где ему сделали операцию под одесским наркозом".
***
Муж и жена гуляют в парке.
– Дорогая, постарайся казаться счастливой.
– Почему?
– Нам навстречу идет моя бывшая жена.
***
– Я была слепой и глухой, когда выходила за тебя замуж.
– Вот видишь, от скольких болезней я тебя излечил.
***
Молодой паре, у которой долго не было детей, посоветовали съездить в Рим и зажечь свечу в соборе Святого Петра. Через несколько лет человек, который дал совет, решил навестить супругов. Навстречу выбегает несколько детей.
– А где ваша мама?
– В роддоме.
– А папа?
– Поехал в Рим задуть какую-то свечу.
***
Два пенсионера в очереди к врачу:
– Эти врачи пишут, как курица лапой! В рецептах невозможно ничего разобрать!
– Вот и хорошо! Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно в троллейбусе, полгода ходил в оперный театр, а теперь еще получил прибавку к пенсии!
***
Кризис среднего возраста: старость уже близится, а "Лексуса" все нет.
***
В придорожное кафе заходит дальнобойщик и заказывает мясо. Затем вваливаются три байкера и забирают его заказ. Дальнобойщик расплачивается и уходит.
Один из байкеров говорит:
– Даже постоять за себя не может.
Официантка:
– Да он и водит ужасно. Только что выезжал со стоянки – раздавил три мотоцикла.
***
Муж приезжает из рыбалки трезвый как стеклышко, зато рюкзак – полный рыбы. Жена в шоке:
– Вот это улов!
Муж печально:
– Кум, сволочь, водку дома забыл.
***
На занятиях по уставу каpаульной службы:
– Рядовой Петpов! Вы стоите на посту и замечаете, что к вам подползает человек. Ваши действия?
– Отведу нашего комбата домой.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано фото загадочных огромных разломов на Марсе. Снимок показала министр по передовым технологиям ОАЭ Сара Аль Амири.