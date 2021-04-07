Анекдоти дня: приколи та меми за 7 квітня
Як же швидко летить час! Юнацька дурість ще не вивітрилася, а старечий маразм вже настав.
Актуальні приколи, анекдоти, приколи та меми – в добірці OBOZREVATEL за 7 квітня.
Анекдоти та меми дня
– Моню, у вас є хвилинка поговорити про сенс життя?
– Ні.
– Тоді підемо коротким шляхом. Хочете випити?
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Одеса. Редактор газети виховує журналістів на "планерці":
– Ну, скільки можна вживати слово "місцевий"? Місцева влада, місцеве начальство, місцеве керівництво. Краще вказувати назву міста.
Наступного дня в розділі "Міська хроніка" він прочитав: "Постраждалого в аварії доставили до лікарні, де йому зробили операцію під одеським наркозом".
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Чоловік і дружина гуляють у парку.
– Люба, постарайся здаватися щасливою.
– Чому?
– Нам назустріч іде моя колишня дружина.
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– Я була сліпою і глухою, коли виходила за тебе заміж.
– Ось бачиш, від скількох хвороб я тебе вилікував.
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Молодій парі, у якої довго не було дітей, порадили з'їздити до Риму і запалити свічку в соборі Святого Петра. Через кілька років чоловік, який дав пораду, вирішив відвідати подружжя. Назустріч вибігає кілька дітей.
– А де ваша мама?
– У пологовому.
– А тато?
– Поїхав до Риму задути якусь свічку.
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Два пенсіонери в черзі до лікаря:
– Ці лікарі пишуть, як курка лапою! У рецептах неможливо нічого розібрати!
– Ось і добре! Я за своїм рецептом цілий рік їздив безкоштовно в тролейбусі, пів року ходив до оперного театру, а тепер ще отримав надбавку до пенсії!
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Криза середнього віку: старість вже наближається, а "Лексуса" все немає.
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До придорожнього кафе заходить далекобійник і замовляє м'ясо. Потім увалюються три байкери і забирають його замовлення. Далекобійник розплачується і йде.
Один з байкерів каже:
– Навіть постояти за себе не може.
Офіціантка:
– Та він і водить жахливо. Тільки що виїжджав зі стоянки – розчавив три мотоцикли.
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Чоловік приїжджає з риболовлі тверезий як скельце, зате рюкзак – повний риби. Дружина в шоці:
– Оце улов!
Чоловік сумно:
– Кум, сволота, горілку вдома забув.
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На заняттях із статуту каpаульної служби:
– Рядовий Петpов! Ви стоїте на посту і помічаєте, що до вас підповзає чоловік. Ваші дії?
– Відведу нашого комбата додому.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано фото загадкових величезних розломів на Марсі. Знімок показала міністр з передових технологій ОАЕ Сара Аль Амірі.