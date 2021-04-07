Анекдоти дня: приколи та меми за 7 квітня

Як же швидко летить час! Юнацька дурість ще не вивітрилася, а старечий маразм вже настав.

Актуальні приколи, анекдоти, приколи та меми – в добірці OBOZREVATEL за 7 квітня.

Анекдоти та меми дня

– Моню, у вас є хвилинка поговорити про сенс життя?

– Ні.

– Тоді підемо коротким шляхом. Хочете випити?

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Мем про покарання "Жарти українською" / Facebook

Одеса. Редактор газети виховує журналістів на "планерці":

– Ну, скільки можна вживати слово "місцевий"? Місцева влада, місцеве начальство, місцеве керівництво. Краще вказувати назву міста.

Наступного дня в розділі "Міська хроніка" він прочитав: "Постраждалого в аварії доставили до лікарні, де йому зробили операцію під одеським наркозом".

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Анекдот про сов і жайворонків "Жарти українською" / Facebook

Чоловік і дружина гуляють у парку.

– Люба, постарайся здаватися щасливою.

– Чому?

– Нам назустріч іде моя колишня дружина.

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Мем про пошуковик beshenaya_zina / Instagram

– Я була сліпою і глухою, коли виходила за тебе заміж.

– Ось бачиш, від скількох хвороб я тебе вилікував.

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Анекдот про заробітчан "Жарти українською" / Facebook

Молодій парі, у якої довго не було дітей, порадили з'їздити до Риму і запалити свічку в соборі Святого Петра. Через кілька років чоловік, який дав пораду, вирішив відвідати подружжя. Назустріч вибігає кілька дітей.

– А де ваша мама?

– У пологовому.

– А тато?

– Поїхав до Риму задути якусь свічку.

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Мем про погоду "Жарти українською" / Facebook

Два пенсіонери в черзі до лікаря:

– Ці лікарі пишуть, як курка лапою! У рецептах неможливо нічого розібрати!

– Ось і добре! Я за своїм рецептом цілий рік їздив безкоштовно в тролейбусі, пів року ходив до оперного театру, а тепер ще отримав надбавку до пенсії!

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Мем про макіяж "Жарти українською" / Facebook

Криза середнього віку: старість вже наближається, а "Лексуса" все немає.

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Мем про іпотеку pikabu.ru

До придорожнього кафе заходить далекобійник і замовляє м'ясо. Потім увалюються три байкери і забирають його замовлення. Далекобійник розплачується і йде.

Один з байкерів каже:

– Навіть постояти за себе не може.

Офіціантка:

– Та він і водить жахливо. Тільки що виїжджав зі стоянки – розчавив три мотоцикли.

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Мем про таксистів "Жарти українською" / Facebook

Чоловік приїжджає з риболовлі тверезий як скельце, зате рюкзак – повний риби. Дружина в шоці:

– Оце улов!

Чоловік сумно:

– Кум, сволота, горілку вдома забув.

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На заняттях із статуту каpаульної служби:

– Рядовий Петpов! Ви стоїте на посту і помічаєте, що до вас підповзає чоловік. Ваші дії?

– Відведу нашого комбата додому.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано фото загадкових величезних розломів на Марсі. Знімок показала міністр з передових технологій ОАЕ Сара Аль Амірі.