Анекдоты дня: приколы и мемы за 4 июня

Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-канатоходца, сказал, что выступать после него клоуну – только позориться.

Веселые анекдоты, приколы, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 4 июня.

– Господин прокурор, откуда у вас дом за десять миллионов долларов?

– Видите ли, я заказал обычную собачью будку, а проклятые мошенники построили этот дворец...

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Видео дня

Программе "Фотошоп" в этом году исполнился 31 год. Ну, на самом деле исполнилось 48, но выглядит он на 25.

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Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь знакомых на улице, а хочешь – нет.

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В продажу поступает книга-фэнтези под названием "Как красный диплом и золотая медаль помогут тебе в жизни".

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Вчера постирал джинсы. Теперь y меня чистые джинсы, чистый тeлeфон и небольшой опыт в отмывании денег.

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После снятия с депутата неприкосновенности у него появляется неуловимость.

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– Роза, давай разведемся, сил больше нет так жить!

– Нет, Изя, вдовой взял – вдовой и оставишь...

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Надпись на этикетке: соль каменная. Добытая из слоев старше 250 миллионов лет. Срок хранения – два года.

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Жена возмущенно:

– Ты вообще помнишь, что сегодня за день?!

– Конечно! Сегодня ровно сколько-то с того дня, как мы что-то там.

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Чтобы легко поддержать разговор о сериале, который вы не смотрели, просто скажите: "Первый сезон был лучше!".

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал об оптической иллюзии с орангутангом, победившей в международном конкурсе. Автор необычного фото – фотограф из Канады Томас Виджайан.