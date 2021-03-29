Анекдоты дня: приколы и мемы за 29 марта

Чтобы не сдавать каждый год деньги на линолеум, родительский комитет решил заасфальтировать класс.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

Хирург – медсестре:

– Сестра, что у нас сегодня?

– Два легких случая: ДТП и производственная травма. Еще один тяжелый – муж, отказавшийся мыть посуду.

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Мем об отношениях "Жарти українською" / Facebook

Сотрудник, получив зарплату, говорит бухгалтеру:

– Здесь не хватает 100 гривен.

– Все правильно, ведь в прошлый раз вам дали на 100 гривен больше, но вы промолчали.

– На одну ошибку еще можно закрыть глаза, но две – это уже перебор!

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Мем о женщинах и магазинах pikabu.ru

После ужина мать с дочерью моют посуду на кухне, а отец с 9-летним сыном смотрят телевизор. Вдруг из кухни доносится громкий звон бьющейся посуды.

Сын, после непродолжительного молчания:

– Это мама разбила тарелку.

– С чего ты взял?

– Потому что она никого не ругает.

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Анекдот "Жарти українською" / Facebook

– Повезло тебе, Розочка, с мужем! Солидный такой весь, неразговорчивый.

– Четвертый раз уже женат. Все уже успел сказать предыдущим женам!

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Мем о сне quick.show / Instagram

Вовочка стучит в дверь соседа:

– Дядя Петя, а вас не раздражает моя ежедневная игра на фортепиано?

– Еще как раздражает!

– Тогда я вас прошу немедленно пожаловаться моей маме!

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Мем о женщинах "Жарти українською" / Facebook

Мужчина входит в кондитерскую.

– Мне нужен торт ко дню рождения жены.

– Сколько свечей?

– 25, как всегда.

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Мем об одеяле "Жарти українською" / Facebook

Сара и Моня лежат на диване. Ее телефон остался на кухне. Вдруг ей приходит сообщение. Встает, идет на кухню. В телефоне – смс от Мони: "Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, чай".

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Мем о Суэцком канале pikabu.ru

– Моя третья жена настолько ревнива! Мне постоянно приходится ей доказывать, что с первой и второй у меня ничего не было!

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Мем о судне, севшем на мель в Суэцком канале pikabu.ru

– Вовочка, ты сделал уроки?

– Нет.

– А почему тогда лег спать?

– Меньше знаешь – крепче спишь!

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Анекдот про кумовьев "Жарти українською" / Facebook

– Почему вы решили разводиться?

– У меня больше не осталось никаких причин ругаться с мужем.

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Как сообщал OBOZREVATEL, контейнеровоз Ever Given компании Evergreen сняли с мели, в результате чего Суэцкий канал был разблокирован. Напомним, блокада канала обходилась в 10 миллиардов долларов в сутки.