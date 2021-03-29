Анекдоти дня: приколи та меми за 29 березня
Щоб не здавати щороку гроші на лінолеум, батьківський комітет вирішив заасфальтувати клас.
Актуальні приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
Хірург – медсестрі:
– Сестро, що в нас сьогодні?
– Два легкі випадки: ДТП і виробнича травма. Ще один важкий – чоловік, який відмовився мити посуд.
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Співробітник, отримавши зарплату, каже бухгалтеру:
– Тут не вистачає 100 гривень.
– Все правильно, адже минулого разу вам дали на 100 гривень більше, але ви промовчали.
– На одну помилку ще можна закрити очі, але дві – це вже перебір!
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Після вечері мати з донькою миють посуд на кухні, а батько з 9-річним сином дивляться телевізор. Раптом з кухні чутно гучний дзенькіт розбитого посуду.
Син, після нетривалого мовчання:
– Це мама розбила тарілку.
– А ти звідки знаєш?
– Тому що вона нікого не лає.
***
– Пощастило тобі, Розочко, з чоловіком! Солідний такий весь, неговіркий.
– Учетверте вже одружений. Усе вже встиг сказати попереднім дружинам!
***
Вовочка стукає в двері сусіда:
– Дядю Петю, а вас не дратує моя щоденна гра на фортепіано?
– Ще й як дратує!
– Тоді я вас прошу негайно поскаржитися моїй мамі!
***
Чоловік входить до кондитерської.
– Мені потрібен торт до дня народження дружини.
– Скільки свічок?
– 25, як завжди.
***
Сара і Моня лежать на дивані. Її телефон залишився на кухні. Раптом їй приходить повідомлення. Встає, йде на кухню. У телефоні – смс від Моні: "Якщо ти таки встала, принеси, будь ласка, чай".
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– Моя третя дружина настільки ревнива! Мені постійно потрібно їй доводити, що з першою і другою в мене нічого не було!
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– Вовочко, ти зробив уроки?
– Ні.
– А чому тоді ліг спати?
– Менше знаєш – міцніше спиш!
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– Чому ви вирішили розлучатися?
– У мене більше не залишилося жодних причин лаятися з чоловіком.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, контейнеровоз Ever Given компанії Evergreen зняли з мілини, в результаті чого Суецький канал було розблоковано. Нагадаємо, блокада каналу обходилася в 10 мільярдів доларів на добу.