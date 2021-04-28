Анекдоты дня: приколы и мемы за 28 апреля

Удивительная вещь – брак! Есть в нем что-то волшебное! Женятся котики с зайчиками, а разводятся коровы с козлами.

Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 28 апреля.

– Вовочка, почему тебя вчера в школе не было?

– Я подарок учительнице делал.

– Какой?

– У нее вчера был день рождения, вот я и решил – пусть отдохнет без меня.

***

– Студенты, вы знаете, что такое наркоз?

– Что это?

– Это наилучший способ избежать советов больного во время операции.

***

Проверка в тюрьме. Начальника спрашивают:

– Как это при такой ненадежной охране у вас никто еще не сбежал?

– А я каждое утро им сообщаю об очередном повышении цен.

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Судья, выслушав адвоката:

– Если я правильно вас понял, мне остается только причислить подсудимого к лику святых.

***

Посетил гадалку. Взяв 200 гривен, она сказала, что в семье предвидится скандал. Пришел домой и оскорбил тещу. Не пропадать же деньгам!

***

– Дорогой, я хочу жить вместе с тобой долго и счастливо!

– Если ты будешь жить счастливо – долго я не протяну.

***

Теща приехала и живет у меня уже две недели. Но самое страшное, что ей невозможно объяснить, что с ее дочкой мы уже полгода как развелись.

***

Разговаривают два пьяницы:

– Ты не знаешь, почему все называют меня Джином? Наверное потому, что я много чего могу!

– Нет, просто если где-нибудь открывают бутылку, сразу же ты появляешься.

***

Жена говорит мужу:

– Я ходила к гадалке, тебе не стоит ехать сейчас в командировку.

– Что, мне там будет очень плохо?

– Нет, как раз тебе будет там очень хорошо!

***

В офис входит начальник и говорит секретарше, указывая на своих спутников:

– Так, Леночка, мне чай, а этим трем иностранным придуркам – кофе.

– Двум придуркам, я переводчик.

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как убрать жир с живота, не выходя из дома. Для этого стоит ввести в привычку пять простых, но полезных правил.