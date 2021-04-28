Анекдоты дня: приколы и мемы за 28 апреля
Удивительная вещь – брак! Есть в нем что-то волшебное! Женятся котики с зайчиками, а разводятся коровы с козлами.
Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 28 апреля.Анекдоты дня
– Вовочка, почему тебя вчера в школе не было?
– Я подарок учительнице делал.
– Какой?
– У нее вчера был день рождения, вот я и решил – пусть отдохнет без меня.
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– Студенты, вы знаете, что такое наркоз?
– Что это?
– Это наилучший способ избежать советов больного во время операции.
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Проверка в тюрьме. Начальника спрашивают:
– Как это при такой ненадежной охране у вас никто еще не сбежал?
– А я каждое утро им сообщаю об очередном повышении цен.
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Судья, выслушав адвоката:
– Если я правильно вас понял, мне остается только причислить подсудимого к лику святых.
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Посетил гадалку. Взяв 200 гривен, она сказала, что в семье предвидится скандал. Пришел домой и оскорбил тещу. Не пропадать же деньгам!
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– Дорогой, я хочу жить вместе с тобой долго и счастливо!
– Если ты будешь жить счастливо – долго я не протяну.
***
Теща приехала и живет у меня уже две недели. Но самое страшное, что ей невозможно объяснить, что с ее дочкой мы уже полгода как развелись.
***
Разговаривают два пьяницы:
– Ты не знаешь, почему все называют меня Джином? Наверное потому, что я много чего могу!
– Нет, просто если где-нибудь открывают бутылку, сразу же ты появляешься.
***
Жена говорит мужу:
– Я ходила к гадалке, тебе не стоит ехать сейчас в командировку.
– Что, мне там будет очень плохо?
– Нет, как раз тебе будет там очень хорошо!
***
В офис входит начальник и говорит секретарше, указывая на своих спутников:
– Так, Леночка, мне чай, а этим трем иностранным придуркам – кофе.
– Двум придуркам, я переводчик.
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как убрать жир с живота, не выходя из дома. Для этого стоит ввести в привычку пять простых, но полезных правил.