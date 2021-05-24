Анекдоты дня: приколы и мемы за 24 мая
Хорошего человека не могут испортить ни власть, ни деньги. Потому что если вы на самом деле хороший человек, у вас никогда не будет ни того, ни другого!
Актуальные приколы, анекдоты и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 24 мая.Анекдоты дня
– У меня душа болит!
– А ты ее лечишь?
– Когда лечу, болит печень.
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– Как вы думаете, что показал художник на этой картине: восход или закат солнца?
– Уверен, что закат.
– Почему вы так считаете?
– Я хорошо знаком с этим художником, он никогда не просыпается раньше обеда.
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– Здравствуйте. Я хотел бы купить сумочку в подарок своей девушке.
– Цвет? Модель?
– Любую давайте, она все равно придет менять.
***
– Какое ваше любимое печатное издание?
– Деньги!
***
– Жена на каждый свой день рождения требует новую шубу.
– И зачем ей понадобилось столько шуб?
– Не знаю. Я пока еще ни одной не купил.
***
Звонок в дверь. Мужчина открывает, на пороге – теща с родственниками.
– Почему же вы не предупредили, что приедете?
– Да мы вас дома хотели застать!
***
Муж – жене:
– Дорогая, ты не знаешь, почему тебя соседи называют дурой?
– Был бы ты генералом, называли бы генеральшей.
***
Маленький мальчик спрашивает у отца:
– Какие женщины самые верные? Брюнетки, блондинки или рыжие?
– Седые, сын мой, седые!
***
Мужчина приходит к врачу и говорит:
– Доктор, у меня после свадьбы появились проблемы со зрением.
– Какие именно?
– Я не вижу денег!
***
Мужчина пьет чай на кухне у любовницы.
– Наточи ножи, а то мужу всегда некогда...
Любовник точит и думает:
– А кто же у меня дома ножи точит?!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, среди детей и подростков приобрели популярность антистресс-игрушки симпл-димпл и поп-ит. В чем секрет их популярности, читайте в материале.