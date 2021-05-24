Анекдоты дня: приколы и мемы за 24 мая

Хорошего человека не могут испортить ни власть, ни деньги. Потому что если вы на самом деле хороший человек, у вас никогда не будет ни того, ни другого!

Актуальные приколы, анекдоты и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 24 мая.

– У меня душа болит!

– А ты ее лечишь?

– Когда лечу, болит печень.

***

– Как вы думаете, что показал художник на этой картине: восход или закат солнца?

– Уверен, что закат.

– Почему вы так считаете?

– Я хорошо знаком с этим художником, он никогда не просыпается раньше обеда.

***

– Здравствуйте. Я хотел бы купить сумочку в подарок своей девушке.

– Цвет? Модель?

– Любую давайте, она все равно придет менять.

***

– Какое ваше любимое печатное издание?

– Деньги!

***

– Жена на каждый свой день рождения требует новую шубу.

– И зачем ей понадобилось столько шуб?

– Не знаю. Я пока еще ни одной не купил.

***

Звонок в дверь. Мужчина открывает, на пороге – теща с родственниками.

– Почему же вы не предупредили, что приедете?

– Да мы вас дома хотели застать!

***

Муж – жене:

– Дорогая, ты не знаешь, почему тебя соседи называют дурой?

– Был бы ты генералом, называли бы генеральшей.

***

Маленький мальчик спрашивает у отца:

– Какие женщины самые верные? Брюнетки, блондинки или рыжие?

– Седые, сын мой, седые!

***

Мужчина приходит к врачу и говорит:

– Доктор, у меня после свадьбы появились проблемы со зрением.

– Какие именно?

– Я не вижу денег!

***

Мужчина пьет чай на кухне у любовницы.

– Наточи ножи, а то мужу всегда некогда...

Любовник точит и думает:

– А кто же у меня дома ножи точит?!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, среди детей и подростков приобрели популярность антистресс-игрушки симпл-димпл и поп-ит. В чем секрет их популярности, читайте в материале.