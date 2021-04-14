Анекдоты дня: приколы и мемы за 14 апреля
Маленький город – это когда лично знаешь людей, которым адресованы надписи на стенах, заборах и гаражах.
Веселые анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 14 апреля.
Анекдоты дня
– Какое на тебе замечательное платье. Очевидно, последний крик моды?
– Да, последний, если не считать крика моего мужа, когда он узнал цену этого платья.
***
– Доктор, алкоголизм – это болезнь?
– Да, а что?
– Мне тогда, пожалуйста, сто граммов и больничный.
***
– Я все бросил – пить, курить и жену!
– А жену зачем?
– А вот не заслужила она такого счастья!
***
– Вы когда-нибудь рисковали жизнью ради любимой женщины?
– Я делаю это каждый день – ем то, что она готовит.
***
Старый еврей умер во время игры в покер. Остальные собрались и думают, как сказать жене. Выбрали Изю как самого деликатного. Приходит он в дом умершего.
– Здравствуйте, Сарочка!
– Здравствуй, Изя!
– Сарочка, ваш Мойша всю ночь играл в покер и проиграл большие деньги.
– Да чтоб он сдох!
– Таки уже.
***
Профессор – студенту:
– Мои поздравления! Вы только что на отлично сдали итальянский язык, но мы изучали немецкий.
– Извините, профессор, ночью случайно не ту книгу с полки достал.
***
– Фима, почему ты грустишь?
– Жена с детьми едет на море на целых три недели!
– И?
– Если я не буду казаться грустным, она передумает.
***
– Скажите, как я мог испортить своей жене день рождения, если я даже не помню, когда она его отмечает?
***
– Почему вы берете трубку только после десятого звонка?
– Пусть все думают, что у меня огромная квартира.
***
Счастливым называется такой брак, в котором один храпит, а другой не слышит.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей озадачило видео блогерши с "одинаковыми" девушками, где трудно различить, кто – дочь, а кто – мать.