Анекдоти дня: приколи та меми за 14 квітня
Маленьке місто – це коли особисто знаєш людей, яким адресовано написи на стінах, парканах і гаражах.
Веселі анекдоти, приколи, жарти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 14 квітня.
Анекдоти дня
– Яка на тобі чудова сукня. Очевидно, останній писк моди?
– Так, останній, якщо не брати до уваги крику мого чоловіка, коли він дізнався ціну цієї сукні.
***
– Лікарю, алкоголізм – це хвороба?
– Так, а що?
– Мені тоді, будь ласка, сто грамів і лікарняний.
***
– Я все кинув – пити, курити та дружину!
– А дружину навіщо?
– А ось не заслужила вона такого щастя!
***
– Ви колись ризикували життям заради коханої жінки?
– Я роблю це кожного дня – їм те, що вона готує.
***
Старий єврей помер під час гри в покер. Решта зібралися й думають, як сказати дружині. Вибрали Ізю як найбільш делікатного. Приходить він до будинку померлого.
– Здрастуйте, Сарочко!
– Здрастуй, Ізю!
– Сарочко, ваш Мойша всю ніч грав у покер і програв великі гроші.
– Та щоб він здох!
– Таки вже.
***
Професор – студенту:
– Мої вітання! Ви щойно на відмінно склали італійську мову, але ми вивчали німецьку.
– Вибачте, професоре, вночі випадково не ту книгу з полиці дістав.
***
– Фімо, чого ти сумуєш?
– Дружина з дітьми їде на море на цілих три тижні!
– І?
– Якщо я не буду здаватися сумним, вона передумає.
***
– Скажіть, як я міг зіпсувати своїй дружині день народження, якщо я навіть не пам'ятаю, коли вона його відзначає?
***
– Чому ви берете трубку тільки після десятого дзвінка?
– Нехай усі думають, що в мене величезна квартира.
***
Щасливим називається такий шлюб, у якому один хропе, а інший не чує.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів спантеличило відео блогерки з "однаковими" дівчатами, де важко розрізнити, хто – дочка, а хто – мати.