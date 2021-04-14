Анекдоти дня: приколи та меми за 14 квітня

Маленьке місто – це коли особисто знаєш людей, яким адресовано написи на стінах, парканах і гаражах.

Веселі анекдоти, приколи, жарти та меми – в добірці OBOZREVATEL за 14 квітня.

Анекдоти дня

– Яка на тобі чудова сукня. Очевидно, останній писк моди?

– Так, останній, якщо не брати до уваги крику мого чоловіка, коли він дізнався ціну цієї сукні.

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Мем із кошеням vinishko_fm / Instagram

– Лікарю, алкоголізм – це хвороба?

– Так, а що?

– Мені тоді, будь ласка, сто грамів і лікарняний.

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Анекдот про подружжя "Жарти українською" / Facebook

– Я все кинув – пити, курити та дружину!

– А дружину навіщо?

– А ось не заслужила вона такого щастя!

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Мем із котом alkogolichkaa / Instagram

– Ви колись ризикували життям заради коханої жінки?

– Я роблю це кожного дня – їм те, що вона готує.

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Мем "Жарти українською" / Facebook

Старий єврей помер під час гри в покер. Решта зібралися й думають, як сказати дружині. Вибрали Ізю як найбільш делікатного. Приходить він до будинку померлого.

– Здрастуйте, Сарочко!

– Здрастуй, Ізю!

– Сарочко, ваш Мойша всю ніч грав у покер і програв великі гроші.

– Та щоб він здох!

– Таки вже.

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Анекдот про вік alkogolichkaa / Instagram

Професор – студенту:

– Мої вітання! Ви щойно на відмінно склали італійську мову, але ми вивчали німецьку.

– Вибачте, професоре, вночі випадково не ту книгу з полиці дістав.

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Мем про перший шлюб intellecthumor / Instagram

– Фімо, чого ти сумуєш?

– Дружина з дітьми їде на море на цілих три тижні!

– І?

– Якщо я не буду здаватися сумним, вона передумає.

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Анекдот "Жарти українською" / Facebook

– Скажіть, як я міг зіпсувати своїй дружині день народження, якщо я навіть не пам'ятаю, коли вона його відзначає?

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Мем про Facebook "Жарти українською" / Facebook

– Чому ви берете трубку тільки після десятого дзвінка?

– Нехай усі думають, що в мене величезна квартира.

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Мем про 2021-й alkogolichkaa / Instagram

Щасливим називається такий шлюб, у якому один хропе, а інший не чує.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів спантеличило відео блогерки з "однаковими" дівчатами, де важко розрізнити, хто – дочка, а хто – мати.